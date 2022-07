Ponti scolastici 2022/2023: è il momento di pianificare le ferie nel nuovo anno

I ponti scolastici consentono di passare qualche giorno di vacanza lontani dalla noiosa routine. Vediamo quando cadranno nella stagione 2022/2023.

Siamo pronti per conoscere i ponti strategici da utilizzare per un viaggio durante l’anno scolastico 2022/2023.

Sappiamo bene che la scuola è finita da poco e che si dovrebbe lasciare alle spalle, almeno per ora, il pensiero dei banchi, delle lezioni, delle verifiche e delle interrogazioni. Eppure chi ha figli in età scolastica non riesce veramente mai a staccare la spina dato che luglio è il mese della prenotazione dei libri per il nuovo anno scolastico e ad agosto già inizia il conto alla rovescia – con terrore o con piacere – del momento in cui le scuole riapriranno.

La scuola, poi, è un pensiero fisso nel momento in ci si devono prenotare le vacanze. I ragazzi delle medie e superiori non possono fare troppo assenze per non rischiare di rimanere indietro con il programma o con le interrogazioni. Ecco che le ferie, dunque, ruotano intorno al calendario scolastico. Oltre ai giorni fissi delle vacanze natalizie e pasquali ci sono i famosi ponti a cui aggrapparsi per programmare uno spostamento in cui ricaricare le energie.

Ponti scolastici 2022/2023, ecco le date

Il calendario scolastico 2022/2023 è particolarmente importante per le famiglie. Stabilisce il giorno di inizio e chiusura delle scuole, il periodo di riposo durante le vacanze di Natale e i giorni a cavallo di Pasqua in cui gli istituti rimarranno chiusi. Definisce, poi, i ponti strategici che non sono uguali in tutte le Regioni e, spesso, neanche tra scuole di una stessa città. Di conseguenza, per avere la certezza dei ponti scolastici 2022/2023 occorrerà attendere che ogni Istituto pubblichi il proprio calendario che si baserà su quello regionale ma potrebbe contenere alcune variazioni grazie all’autonomia scolastica.

In generale è possibile identificare i ponti più interessanti del 2023 attendendo di sapere, poi, se la scuola del figlio adotterà un solo giorno o due giorni di vacanza. Il 1° novembre cade di martedì, di conseguenza gli studenti potrebbero avere lunedì 31 ottobre libero. L’8 dicembre, invece, cade di giovedì. Molti istituti potrebbero optare per rimanere chiusi venerdì 9 dicembre soprattutto se il sabato non si va a scuola. Ne verrebbe fuori un weekend lungo molto interessante per uno spostamento.

Altre date da segnare sul calendario

Il 6 gennaio 2023, giorno della Befana, è un venerdì. Ciò significa che la scuola riaprirà dopo le vacanze natalizie il giorno 9 gennaio. Un altro ponte scolastico potrebbe essere fissato il giorno 24 aprile dato che il 25 aprile cade di martedì. Il 1° maggio, invece, cade di lunedì quindi potrebbe non comportare particolari scelte strategiche da parte delle scuole. Infine, il 2 giugno cadrà di venerdì garantendo un weekend lungo prima della chiusura delle scuole per l’estate.