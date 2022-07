Scuola: come risparmiare sull’acquisto di libri e materiale scolastico, è il momento di pensarci

A partire dai libri di testo fino ad arrivare allo zaino, passando per gomme e matite, sono in molti a chiedersi come fare per risparmiare sul materiale scolastico.

Mancano ancora un bel po’ di settimane all’inizio del nuovo anno scolastico, ma le famiglie si stanno già organizzando per acquistare il materiale necessario e soprattutto cercare di risparmiare qualche euro. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

I figli sono senz’ombra dei pezzi di cuore. È sufficiente un loro sorriso, in effetti, per sentirsi subito meglio e poter dare una svolta alla giornata. Un amore incondizionato, che non ha limiti, almeno per quel che concerne l’aspetto affettivo. Il discorso cambia, invece, per quanto riguarda l’aspetto economico.

Diverse, d’altronde, sono le volte in cui ci ritroviamo a dover mettere mano al portafoglio. A tal proposito, quindi, abbiamo già visto come mantenere e crescere un figlio comporti indubbiamente dei costi non affatto indifferenti. Proprio per questo motivo non stupisce che siano in molti a voler sapere come fare per risparmiare sull’acquisto di libri e materiale scolastico. Entriamo nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere in merito.

Scuola, risparmiare sull’acquisto di libri e materiale scolastico è possibile: tutto quello che c’è da sapere

Per l’anno scolastico appena finito, ovvero 2021 – 2022, ricordiamo il Codacons aveva stimato una spesa fino a 550 euro a famiglia per l’acquisto, appunto, del materiale scolastico. Importo a cui bisogna aggiungere anche la spesa per l’acquisto dei libri di testo.

Visto il preoccupante aumento generale dei prezzi che caratterizza l’ultimo periodo, però, è possibile ipotizzare dei costi ancora più elevati in vista del nuovo anno scolastico, ovvero 2022 – 2023.

Una situazione che non può passare di certo inosservata, per cui è facile intuire il motivo per cui molte famiglie siano alla ricerca di soluzioni grazie a cui poter risparmiare un bel po’ di soldi.

Scuola, risparmiare sull’acquisto di libri e materiale scolastico è possibile: alcuni consigli utili

Ovviamente non vi è una formula magica, ma è sufficiente prestare attenzione a tanti piccoli accorgimenti per evitare di spendere soldi inutilmente. Ma come fare? Ebbene, innanzitutto si invita a prestare attenzione ai buoni libri messi a disposizioni dalle Regioni.

Quest’ultimi permettono appunto di risparmiare un bel po’ di soldi. Sempre in tale ambito, inoltre, è possibile optare per l’acquisto di libri usati, riuscendo in questo modo a risparmiare fino al 50% rispetto al prezzo di copertina. Per quanto riguarda il materiale scolastico, quali zaini, matite e penne, invece, giungono in nostro aiuto grandi aziende come Amazon che propongono diversi articoli di cancelleria a prezzi scontati.

Per finire ricordiamo che i ragazzi che hanno compiuto 18 anni nel 2021 possono registrarsi sul sito web 18app e richiedere il Bonus Cultura 2022 dal valore di 500 euro. Una somma, quest’ultima, che può essere utilizzata anche per l’acquisto dei libri scolastici. Un aiuto indubbiamente importante, che permette quindi alle famiglie interessate di risparmiare un bel po’ di soldi.