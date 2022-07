Andare in pensione prima dei 67 anni, perché rinunciare a questa opportunità? Non rimane molto tempo, è meglio affrettarsi.

L’APE Sociale permette di uscire dal mondo del lavoro anticipatamente ma solamente durante l’apertura delle finestre temporali.

I lavoratori che raggiungono i 63 anni di età possono richiedere all’INPS l’APE Sociale, una forma di pensionamento anticipato. La prestazione accompagnerà il neo pensionato fino al raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia (67 anni di età). L’accesso è limitato ai disoccupati, alle persone con invalidità pari o superiore al 74%, ai caregiver che assistono un familiare con invalidità grave da almeno sei mesi e agli addetti a mansioni gravose e lavori usuranti. Tra i requisiti da rispettare citiamo, oltre alla condizione legata all’età, l’aver cessato l’attività lavorativa, la residenza in Italia, l’assenza della titolarità di una pensione diretta e la maturazione di 30 anni di contributi al 31 dicembre 2021 (36 anni per i lavori usuranti). Per quanto riguarda l’importo che verrà erogato, l’assegno sarà pari alla rata mensile maturata al momento della richiesta della prestazione. In ogni caso, però, non potrà superare i 1.500 euro al mese.

Pensione anticipata, quando inoltrare domanda

La finestra temporale che consente l’inoltro della domanda di accesso all’APE Sociale si chiuderà il 15 luglio 2022. Pochi giorni ancora, dunque, per richiedere l’uscita anticipata dal mondo del lavoro ed iniziare ad ottenere il sussidio che accompagnerà fino alla pensione di vecchiaia. Saltando la scadenza occorrerà attende il 30 novembre ricordando, però, che le domande inoltrate nell’ultima finestra annuale potrebbero essere rifiutate per mancanza di risorse disponibili.

L’INPS ha un tempo limitato per dare la risposta al lavoratore. Inviando la domanda entro il 15 luglio si riceverà risposta entro il 15 ottobre; procedendo entro il 30 novembre sarà necessario attendere il 31 dicembre mentre approfittando della prima finestra temporale del 2023, ossia quella che si concluderà il 31 marzo, si riceverà risposta entro il 30 giugno. Ciò significa che da pochi giorni dovrebbero aver ricevuto l’esito tutti i lavoratori che hanno inoltrato domanda di accesso all’APE entro il 31 marzo 2022.

Come inoltrare domanda di accesso

La procedura di richiesta di accesso all’APE sociale per andare in pensione anticipatamente dovrà svolgersi online accedendo al portale dell’INPS. Sarà indispensabile avere le credenziali digitali per entrare nell’Area MyINPS e seguire l’iter previsto dall’ente. In alternativa è possibile chiedere l’aiuto di CAF e patronati.