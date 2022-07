Lidl: tutti in fila | Tabaccaio: quanto guadagna | Sorridono i pensionati

Promozione da urlo Lidl, quanto guadagna un tabaccaio e aumento pensioni 2023: ecco tutti i temi caldi della settimana.

Tutti in fila da Lidl, vero e proprio protagonista dell’estate 2022. Basti pensare che vi è una

nuova promozione che sta facendo impazzire i clienti, tanto che presto il prodotto sarà introvabile.

Figura di riferimento per molte persone che ogni giorno si recano in tabaccheria per acquistare prodotti di vario genere, inoltre, sono in molti a chiedersi quanto guadagni effettivamente un tabaccaio.

Tra i temi caldi della settimana si annovera poi una variazione delle pensioni Inps a partire dal 2023 per via dell’aumento dell’indice ISTAT. Entriamo quindi nei dettagli per vedere tutto quello che c’è da sapere in merito e soprattutto cosa sta succedendo.

Lidl, un’occasione da non perdere: tutti lo vogliono e costa solo 14,99 euro

Una nuova promozione sta facendo impazzire i clienti Lidl che propone a solo 14,99 un prodotto che tutti vogliono. Ma di cosa si tratta? Ebbene, da giovedì 7 luglio è partita la promozione dell’apparecchio per massaggi anticellulite a marchio SilverCrest. Quest’ultimo proposto, appunto, al prezzo di 14,99 euro.

Tale strumento offre la possibilità di massaggiare orizzontalmente e verticalmente con effetto maggiore grazie alla presenza di sei rotelline. Pratico e facile da utilizzare, si ricorda che ha tre anni di garanzia a partire dalla data di acquisto. Un prodotto molto richiesto, dall’ottimo rapporto qualità / prezzo.

Lavoro, quanto guadagna un tabaccaio: tutto quello che c’è da sapere

Tra i lavori senz’ombra di dubbio più conosciuti e apprezzati non si può non annoverare il tabaccaio. Figura di riferimento per molte persone, sono in molti a chiedersi quanto guadagni effettivamente un tabaccaio. Ebbene, come è possibile immaginare, non è possibile fornire una risposta a priori. Questo in quanto il guadagno finale è influenzato da diversi fattori.

Basti pensare agli eventuali costi di affitto, ma anche la tassazione, oltre, ovviamente, ad esempio, dal numero di pacchetti di sigaretti e gratta e vinci venduti. Stando ai dati ISTAT, comunque, è possibile evincere che il guadagno medio di un tabaccaio è pari a circa 1.300 euro al mese. Vi sono comunque coloro che riescono a guadagnare anche di più, riuscendo a portare a casa fino a 5 mila euro al mese.

Pensione, aumenti a partire dal 2023: chi ne ha diritto

Buone notizie in arrivo per molti pensionati che a partire dal 2023 potranno beneficiare di una variazione dell’importo dell’assegno per effetto dell’aumento dell’indice Istat. In particolare la crescita del costo della vita porterà a dover fare i conti con una rivalutazione ufficiale nel 2023.

Entrando nei dettagli si stima quindi un aumento mensile tra 10 e 50 euro, a cui si vanno ad aggiungere gli arretrati dovuti alla differenza di calcolo tra l’indice dell’1,7% applicato quest’anno e l’indice dell’1,9% che verrà applicato, appunto, nel 2023. In particolare a beneficiare di tale aumento saranno coloro che percepiscono una pensione tra 500 e 2.400 euro al mese.