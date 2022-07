LIDL, in fila da giovedì 7 luglio: tutti lo vogliono e costa solo 14,99 euro

LIDL è protagonista dell’estate 2022. Una nuova promozione sta facendo impazzire i clienti e presto il prodotto sarà introvabile.

Il discount LIDL rinfresca la calda estate 2022 con un susseguirsi di allettanti offerte che accontentano tutti i clienti.

Gli abituali frequentatori del discount LIDL hanno gli occhi a cuoricino quando entrano nel loro negozio preferito. Sanno che li attendono offerte incredibili e occasioni di risparmio introvabili in altri supermercati. Per quanto i clienti siano abituati alla qualità dei prodotti e alla convenienza proposta, questi primi mesi estivi 2022 si stanno rivelando particolarmente fruttuosi e soddisfacenti. Dopo lo sconto sull’accessorio estivo per eccellenza e il metà prezzo di tre prodotti molto amati arriva una promozione a 14,99 euro che farà impazzire gli italiani, soprattutto le donne. L’offerta inizierà a breve, pronti a segnare la data sul calendario e a scoprire quale prodotto è pronto a stupire?

LIDL, in arrivo una promozione da urlo

Giovedì 7 luglio inizierà la promozione su un prodotto amato dalle donne tra i più richiesti nel discount. Parliamo dell’apparecchio per massaggi anticellulite a marchio SilverCrest al prezzo di 14,99 euro. Lo strumento permette di massaggiare orizzontalmente e verticalmente con effetto maggiore grazie alla presenza di sei rotelline. Le intensità tra cui scegliere sono due, una più veloce e l’altra più lenta. Ogni parte del corpo potrà essere massaggiata velocemente e semplicemente.

L’apparecchio è ergonomico e pratico e il suo funzionamento intuitivo. Inoltre, ha tre anni di garanzia a partire dalla data di acquisto. Tra i vantaggi del massaggiatore citiamo lo stimolo del metabolismo con il massaggio al tessuto connettivo, del drenaggio linfatico e della circolazione. La pelle al tatto risulterà più liscia e compatta e il massaggio aiuterà a sciogliere i muscoli e ad attutire il dolore corporeo. In più, come già detto, è versatile e facilmente manovrabile.

Un’occasione da non perdere

Conoscendo la qualità dei prodotti venduti dal discount LIDL, le clienti non si lasceranno scappare l’occasione di comprare un massaggiatore anticellulite a meno di 15 euro. Si prevede, dunque, una corsa all’acquisto a partire dal 7 luglio. Il consiglio è di non tardare nel recarsi al negozio perché si rischia di perdere un’occasione di risparmio e di bellezza. Nel frattempo, poi, si potrà dare uno sguardo alle altre numerose offerte attive riguardanti i prodotti più svariati. Articoli sportivi, prodotti per la casa, per il mare e generi alimentari, ogni cliente troverà ciò che lo soddisfa perché l’obiettivo di LIDL è proprio accontentare ogni esigenza offrendo un ottimo rapporto qualità/prezzo.