Lidl, un metà prezzo imperdibile per tre prodotti molto amati: che occasione di risparmio!

File interminabili al Lidl per acquistare tre imperdibili prodotti ad un costo eccezionale, metà prezzo rispetto ad articoli equivalenti. Il risparmio è garantito, pronti a stupirvi?

Il noto discount Lidl non delude i suoi clienti e propone un’occasione irrinunciabile per l’estate 2022.

Giugno sembra essere il mese perfetto per fare acquisti da Lidl. Le offerte impazzano e dopo aver scoperto che il prezzo conveniente non significa rinunciare alla qualità – i nomi dei produttori “nascosti” sono rinomati – le file alle casse del discount diventano sempre più lunghe. Carrello pieno e importo sullo scontrino sostenibile, ecco l’obiettivo dell’estate 2022 e sembrerebbe che Lidl aiuti a raggiungerlo. Lo sta dimostrato con una proposta che i clienti giudicano imperdibile che riguarda tre prodotti generalmente venduti ad un prezzo doppio. Non bisogna perdere tempo, però, l’offerta durerà solamente fino al 19 giugno. Scopriamo dunque quali sono gli articoli in promozione e il motivo per cui Lidl merita un altro applauso.

Lidl, i tre prodotti che stanno andando a ruba

È in arrivo l’estate, presto si passeranno giornate al mare, esposti ai raggi del sole mentre si gode dell’acqua cristallina delle più belle coste italiane. Tante ore in spiaggia per rilassarsi, divertirsi e abbronzarsi ma non bisogna dimenticare di proteggere la pelle. È partita, dunque, la corsa alla ricerca delle creme solari migliori ma anche economiche e qui Lidl interviene con la super offerta. Il discount propone in vendita una linea di creme solari denominata “Love you planet” del marchio Cien Sun.

Si tratta di prodotti economici, di buona qualità, che proteggono efficacemente la pelle dai raggi UV e che sono costituiti da ingredienti non dannosi per il corpo. Ricordiamo, infatti, che alcuni dei marchi in vendita ai supermercati contengono ossibenzone e altri ingredienti pericolosi per l’uomo. Il marchio Cien Sun, invece, rispetta la pelle e l’ambiente ed è questo il motivo per cui i prodotti della linea stanno andando a ruba.

I tre prodotti da acquistare per l’estate 2022

Niente ossibenzone né octinoxate – ingredienti vietati in molte nazioni – dannosi per la pelle e per l’ecosistema marino. Le nuove formulazioni Cien Sun sono, dunque, sostenibili, economiche e biodegradabili con la confezione costituita per il 50% da materiale riciclato. Le creme in questione sono LSF 50 al prezzo di 3,99 euro ideale per viso e décolletté, LFS 50 al prezzo di 5,99 euro e la crema solare LFS 30 al costo di 6,99 euro. Un metà prezzo della linea di Lidl rispetto agli altri prodotti in vendita sul mercato.

Parte degli ingredienti delle creme citate sono eco bio ma non tutti. Leggendo l’etichetta si potranno avere maggiori informazioni ma nonostante questa segnalazione il marchio Cien Sun risulta tra i migliori in circolazione con riferimento alla protezione della pelle dai raggi solari e al rapporto qualità/convenienza.