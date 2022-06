Lidl, prodotti a prezzo basso perché di marche sconosciute? Leggete i nomi dei produttori…

Lidl è un discount apprezzato dagli italiani per i suoi prodotti di qualità dal prezzo conveniente ma quali sono le aziende che riforniscono gli scaffali?

E’ il momento di scoprire quali aziende produttrici riforniscono Lidl per capire se i prodotti in vendita presentano davvero un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Discount sì o discount no? Gli italiani si dividono tra chi predilige nettamente i discount per fare una spesa all’insegna del risparmio e chi prende le distanze perché reputa che i prodotti venduti nei supermarket “minori” non siano qualitativamente soddisfacenti. Questo secondo pensiero è sbagliato almeno quando si parla di Lidl. La nota catena europea di origine tedesca propone ai clienti prodotti eccellenti mantenendosi su costi non elevati, risultando la soluzione perfetta per una spesa di qualità senza svuotare il portafoglio. Per accertare tale asserzione basta leggere le etichette sulle confezioni in modo tale da appurare che sebbene il prezzo sia basso e l’aspetto diverso, il contenuto non si distanzia dai grandi marchi che fanno lievitare il costo della spesa.

Lidl, da cosa nasce la convenienza

Diverse case produttrici molto note riforniscono gli scaffali dei discount come, ad esempio, Eurospin e Lidl, che rivendono i prodotti con un nuovo confezionamento e a prezzo inferiore. Essendo il marchio meno conosciuto è possibile applicare questa differenza di costo ma la qualità rimane la stessa. L’aspetto cambia, dunque, ma la sostanza rimane la stessa permettendo un considerevole risparmio.

Il prezzo, poi, riesce a rimanersi basso per l’ingente quantità di pezzi acquistati dal sottomarchio al marchio originale. Nell’etichetta verrà scritta – in piccolo – l’azienda produttrice, la confezione sarà più semplice e meno cara ed ecco che il prezzo cadauno sarà economicamente vantaggioso per i clienti del discount. In particolare Lidl propone in vendita tanti prodotti di note firme “nascoste” dietro un altro confezionamento potendo vantare, così, una qualità molto alta sugli scaffali.

Quali sono le aziende rifornitrici di prodotti

La provenienza dei prodotti Lidl può essere accertata leggendo le etichette sulle confezioni. Si scoprirà, così, che dietro brand sconosciuti si nascondono nomi noti. I biscotti Petit Realforno, ad esempio, sono prodotti dalla Colussi; i Realforno Lidl da Balocco; i Cantucci da Sapori; i savoiardi Lidl da Vicenzi così come gli amaretti mentre i frollini dorati di Dolfi e Colombini vengono prodotti dalla Colussi.

Le merendine, poi, nascondono i marchi Bauli (croissant alla crema Nastrecce), Vicenzi (plumcake allo yogurt Nastrecce e ciambelle di pasta margherita Nastrecce), Motta-Bauli (croissant al cacao Nastrecce) e Buitoni (fette biscottate Certossa). Continuiamo con il Riso Carioso Lidl prodotto da Curti e Robigna da Scotti; la Pasta Combino da La Molisana; il salame cacciatore dai Fratelli Beretta; i gelati da Algida (marchio Gelatelli) o Sammontana (tartufo classico) e la ricotta Lidl da Francia latticini. I grissini Certossa sono prodotti da GrissinBon; il pompelmo SiTi da Spumador e il succo di frutta Vitafit da Parmalat.