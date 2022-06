Lidl, sorpresa per i clienti: l’accessorio dell’estate costa pochissimo, e sta finendo

Amanti di frullati e centrifughe? Lidl mette in campo un’offerta ad hoc: ecco il frullatore a immersione a prezzi stracciati.

Estate, voglia di relax e, soprattutto, di leggerezza. Anche alimentare naturalmente. Gli italiani lo sanno bene e, per questo, durante la bella stagione si adeguano a una dieta decisamente “light”.

Frutta e verdura la fanno da padrone, con tutti gli alimenti che possono essere definiti sinonimi di freschezza e ristoro. Appesantirsi, infatti, non converrebbe per diversi motivi: debolezza, sudorazione e difficoltà a buttar giù quanto mangiato. Il diktat dell’estate funziona da sempre, anche di più ora che le ricette sono più varie, più gustose e in grado di combinare alimenti apparentemente lontanissimi fra loro. C’è qualcosa, però, che detiene la palma di compagno fidato della bella stagione dal punto di vista alimentare. Anche se, in questo caso, si tratta di una bevanda. Il succo di frutta è infatti il mix vincente fra vitamine, zuccheri e freschezza, a patto che non si ecceda. Soprattutto con il secondo componente.

Spesso, siamo noi stessi a provvedere alla scorta di succhi, mettendo insieme fra loro dei frutti che, mescolati, consegnano un sapore tale da farci dimenticare, per un attimo, la calura dell’esterno. Chiaro che per procedere a una simile miscela occorra dotarsi degli strumenti giusti prima ancora che della frutta. Il frullatore è l’esempio giusto ma anche i macchinari per realizzare una centrifuga potrebbero andar bene. Lidl ha deciso di rafforzare il filo diretto con la propria clientela, mettendole a disposizione un’offerta estremamente allettante. Utile se si vuole procedere a preparati simili con gli strumenti giusti.

Lidl, ecco il prodotto dell’estate: la promozione per arginare il caldo afoso

A partire dal 23 giugno, Lidl ha messo in promozione un elettrodomestico, forse il più utile in questi mesi. Vale a dire, il nuovissimo frullatore a immersione con inserto smoothie, in offerta per una settimana intera a soli 19,99 euro. Un’occasione importante per chi fosse alla ricerca di un attrezzo simile o semplicemente per chi ha deciso di spendere i risparmi destinati alla spesa alimentare in cibi adatti al caldo torrido. In effetti, un frullatore di questo tipo consentirebbe sia la preparazione di succhi di frutta che centrifughe a base di verdura. Composti, questi, particolarmente apprezzati negli ultimi tempi, specie dagli sportivi. In sostanza, per chi ama frullati e cose simili, l’offerta di Lidl assume contorni decisamente allettanti.

Del resto, lo strumento dispone di tutte le caratteristiche migliori del caso: velocità regolabile, 600 W e funzione turbo incorporata. Chiaramente, anche se la stagione è quella che è, il frullatore a immersione può essere utile per la preparazione di vellutate, creme e persino salse. Nella scatola, saranno inclusi un bicchiere per smoothie di tipo To-Go da 600 ml. Inoltre, un piccolo volume con cinque ricette a disposizione di chi è a corto di idee o voglia sperimentarne di nuove. Il bicchiere To-Go, inoltre, potrà essere sigillato ermeticamente ed essere portato con sé, per gustare il proprio frullato quando si vuole. Occhio, perché l’offerta non durerà per sempre.