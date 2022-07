Francesca Pascale, quanto ha guadagnato dalla separazione con Silvio Berlusconi? La verità che non ti aspetti

Nota per essere la ex di Silvio Berlusconi, sono in molti a chiedersi quanto abbia guadagnato Francesca Pascale in seguito alla separazione dal Cavaliere.

Francesca Pascale è nota per essere stata in passato sentimentalmente legata a Silvio Berlusconi. In seguito la coppia ha deciso di porre fine alla relazione e di recente la Pascale è finita nuovamente al centro della cronaca rosa per via del suo matrimonio con la cantante Paola Turci.

In grado di vantare una carriera sia nel mondo dello spettacolo che della politica, non stupisce che siano in molti ad essere curiosi di conoscere qualcosa in più su di lei, come ad esempio quanto abbia guadagnato dalla separazione con Silvio Berlusconi. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo quali sono le informazioni disponibili in merito.

Francesca Pascale, quanto ha guadagnato dalla separazione con Silvio Berlusconi? Cifre da capogiro

Nata a Napoli il 15 luglio 1985, Francesca Pascale è alta 168 cm ed è del segno zodiacale del Cancro. Volto noto del mondo dello spettacolo e della politica, di recente è finita al centro dell’attenzione della cronaca rosa per via del suo matrimonio con Paola Turci. In passato, però, come noto, è stata sentimentalmente legata a Silvio Berlusconi.

Nel 2020 l’ex presidente del Consiglio e Francesca Pascale hanno deciso di porre fine alla loro relazione, con Berlusconi che a sua volta si è si è in seguito sentimentalmente legato a Marta Fascina. Una relazione durata circa dieci anni, quella tra Francesca Pascale e Silvio Berlusconi, con i due che non sono mai convolati a nozze.

Nonostante ciò sembra che i due avessero un accordo economico in caso di rottura. Proprio in virtù di quest’ultimo, come riportato da Money, la Pascale avrebbe beneficiato di una buonuscita pari a 2 milioni di euro per ogni anno di relazione, ovvero pari a circa 20 milioni di euro. A questi, poi, si aggiungono circa 100 mila euro al mese, ovvero un milione di euro all’anno. Delle cifre indubbiamente da capogiro.