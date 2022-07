Il decoder gratis compatibile con il nuovo digitale terrestre arriverà direttamente a casa previo inoltro della domanda. Vediamo come procedere.

I cittadini che rispettano alcune condizioni possono ricevere il decoder direttamente presso il proprio domicilio senza spendere soldi.

Il passaggio dallo standard Mpeg 2 a Mpeg 4 si è concluso lo scorso 30 giugno. Dopo mesi di risintonizzazioni e cambiamenti delle frequenze, il nuovo digitale terrestre è ufficialmente la nuova realtà per vedere la televisione. L’adeguamento al nuovo standard ha costretto tanti cittadini a cambiare la propria TV acquistando un modello di ultima generazione in grado di trasmettere lo standard Mpeg4. In alternativa, tante persone hanno optato per mantenere il vecchio apparecchio e comprare un decoder compatibile. In entrambi i casi la spesa si è ammortizzata grazie ai Bonus attivati dal Governo ossia il Bonus Tv del valore massimo di 30 euro per acquistare un decoder e il Bonus Rottamazione del valore di 100 euro (o il 20% della spesa) per cambiare televisore. Alcuni contribuenti, poi, possono ricevere gratis a casa il decoder semplicemente inviando una domanda tramite apposita piattaforma.

Decoder gratis a casa, i requisiti per ricevere il Bonus

Potranno ricevere il decoder gratuitamente a casa i cittadini over 70 titolari di reddito da pensione per una somma inferiore a 20 mila euro all’anno, residenti in Italia e titolari di un abbonamento del Canone Rai. Soddisfacendo queste condizioni si potrà richiedere il Bonus che permetterà di farsi recapitare presso il proprio domicilio un decoder compatibile con il nuovo digitale terrestre dal valore massimo di 30 euro.

Il decoder potrà essere richiesto solo se il cittadino non ha già usufruito del Bonus TV o Bonus rottamazione.

Come inoltrare la domanda

L’over 70 che soddisfa i requisiti di accesso alla misura potrà chiedere il decoder online accedendo al portale del Ministero dello Sviluppo Economico ed entrando nella sezione dedicata. In alternativa potrà fare domanda recandosi presso un Ufficio Postale oppure contattando il numero 800 776 883 attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 18.00. La consegna sarà gratuita e verrà effettuata da Poste Italiane.

Il termine ultimo per l’inoltro della richiesta è il 31 dicembre 2022 oppure fino ad esaurimento fondi. Ricordiamo i Bonus sono sostenuti, attualmente, da circa 62 milioni di euro stanziati fino a fine anno. Un altro importante dettaglio della misura è la possibilità per il cittadino over 70 di richiedere assistenza per l’installazione del decoder chiamando al numero verde precedentemente indicato.