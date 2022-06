Il riso da comprare per una spesa di qualità: la classifica dei marchi migliori

La classifica del riso più buono da comprare in vendita nei supermercati è stata stilata da Altroconsumo. Scopriamo i marchi vincitori.

Altroconsumo ha individuato i marchi di riso più buoni qualitativamente parlando. Vediamo la classifica definitiva.

Pensare all’estate porta immediatamente ad immaginare il mare, le vacanze, il sole e l’insalata di riso. Cosa c’è di meglio che assaporare una gustosa insalata ricca di sapori ed ingredienti che si sposano con il riso per creare una pietanza estiva immancabile sulle nostre tavole (o nelle borse frigo)? Girando tra gli scaffali dei supermercati è possibile notare che in commercio esistono numerose tipologie di riso e tanti marchi a sottolineare la passione degli italiani per questo alimento. La scelta, però, è talmente varia che si potrebbe essere indecisi sulla confezione da acquistare. Per fortuna arriva in nostro aiuto Altroconsumo con la classifica del miglior riso in vendita negli store.

Il miglior riso da comprare secondo Altroconsumo

L’indagine ha analizzato 19 marchi di riso presenti nei supermercati più apprezzati dagli italiani. I parametri utilizzati per stilare la classifica sono stati l’assaggio da parte di consumatori abituali, le informazioni in etichetta, il tipo di imballaggio, la prova in cottura di uno chef e il prezzo. Ogni prodotto ha ottenuto un diverso punteggio in centesimi.

Sul gradino più alto del podio troviamo il riso Mondella Md Carnaroli con un punteggio di 78 punti su 100. Segue il Riso Conad Carnaroli con 75 punti su 100. A pari merito al terzo posto Grandi Terre Riso Carnaroli e riso del Delta del Po IGP con 73 punti. Ad un solo punto di distanza Carrefour riso Carnaroli.

La classifica continua

Altroconsumo ha assegnato 69 punti al Riso Esselunga Carnaroli e al riso Carosio LIDL Carnaroli. Un punteggio di 68 punti per Riso Coop Carnaroli, Delizie del Sole Eurospin Carnaroli, Riso Panigada Carnaroli (il più caro con 4,89euro) e Riso Scotti Carnaroli. Chiudono la classifica delle prime dieci posizioni Riserva Gallo Riso Carnaroli con 66 punti, gli Aironi Riso Carnaroli e Curtisio Carnaroli con 64 punti.

La qualità dei marchi presenti in classifica è stata accertata. Ora non vi rimane che scegliere quale acquistare per preparare una deliziosa insalata di riso. Da notare, in conclusione, come i primi gradini del podio siano occupati dalle confezioni dai prezzi più bassi, intorno a 1,70 euro. Un costo elevato, dunque, non è sempre sinonimo di qualità maggiore come dimostrato per le bottiglie di olio extra vergine d’oliva.