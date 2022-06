Migliore acqua in bottiglia nei supermercati: la classifica delle sorprese

La classifica per stabilire la migliore acqua in bottiglia in vendita nei supermercati è stata stilata da Altroconsumo. Curiosi di scoprire i risultati?

Alcune analisi di laboratorio hanno permesso di stilare la classifica delle migliori acque in bottiglia. Scopriamo chi occupa il podio e le posizioni successive.

Bere due litri di acqua al giorno è il quantitativo minimo per restare in salute. In estate, poi, il gran caldo rende ancora più necessario idratarsi correttamente soprattutto durante una giornata all’aperto. Di conseguenza si capisce che le bottiglie consumate in un giorno sono tante specialmente in una famiglia numerosa. Si stima che in Italia in un anno ogni persona consumi 220 litri di acqua rigorosamente in bottiglia. L’abitudine di bere dal rubinetto presente in tante altre nazioni non è diffusa nella nostra penisola. La scarsa fiducia nei depuratori cittadini e le rilevazioni di aziende certificate disincentivano gli italiani alla pratica dato le incertezze sulla qualità dell’acqua stessa. I consumatori preferiscono decisamente acquistare più confezioni di bottiglie di acqua al supermercato. I dubbi, però, rimangono gli stessi. Qual è la qualità dell’acqua naturale acquistata?

Migliore acqua in bottiglia, la classifica di Altroconsumo

Altroconsumo ha analizzato le acque in vendita concentrandosi sulla qualità e sui difetti dei diversi marchi. L’indagine ha coinvolto 38 brand differenti e la ricerca ha avuto l’obiettivo di appurare la presenza di metalli e sali minerali nonché l’accuratezza dell’etichetta, l’impatto ambientale del prodotto e il rapporto qualità/prezzo.

Sul gradino più alto del podio troviamo Smeraldina con 73 punti. Il marchio è stato creato nel 1985 da Giovanni Maria Solinas e la sorgente di riferimento è a Tempio Pausania, in Gallura vicino a Sassari. L’acqua ha proprietà benefiche particolari perché filtrata dal granito puro ed è in vendita a 0,39 euro al litro. Al secondo posto parimerito tra Rocchetta e Recoaro con 72 punti. La prima contiene pochi sali minerali, stimola la diuresi raggiungendo facilmente i reni e l’organismo è in grado di assorbirla rapidamente mentre la seconda ha poco sodio e oligoelementi. I prezzi sono rispettivamente di 0,33 e 0,20 euro al litro.

I marchi migliori non finiscono qui

Proseguiamo con la classifica citando l’acqua San Bernardo Rocciaviva e San Benedetto, entrambe con 71 punti. Ottima qualità con 70 punti per Alpe Guizza in vendita ad un prezzo veramente conveniente, 0,09 euro. Stesso punteggio per l’acqua in bottiglia Lauretana. Valide alternative di buona qualità sono Grande Guizza, Vitasnella, Lurisia, Panna, Blues, Dolomia, Eco Green Benedicta, Esselunga, Carrefour, Vera, Saguaro, Sant’Anna, Goccia di Carnia, Lilia, Mangiatorella e Evian.