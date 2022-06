Come rovinare una vacanza in pochi istanti: succede ogni giorno

Una vacanza rovinata a causa di una truffa online. Come evitare che il peggiore incubo possa avverarsi e prenotare in sicurezza?

Viaggiano numerose le truffe sul web per raggirare cittadini desiderosi di una vacanza per staccare dalla routine.

Tentativi di phishing che rovinano le vacanze, l’ultima truffa online che i cyber criminali hanno messo in atto per rubare i soldi di chi li ha faticosamente accumulati per regalarsi un viaggio. L’estate è appena iniziata ma i malintenzionati sono già al lavoro per raggirare ignare vittime stordite dal caldo torrido. Gli attacchi arrivano su più fronti, sms, e-mail, telefonate, siti fasulli, ed è dovere del cittadino sapersi difendere per non gettare al vento i risparmi. Vediamo, dunque, quali sono le direttive da seguire per evitare che la vacanza perfetta si tramuti in un incubo ad occhi aperti.

Difendiamo la vacanza dai tentativi di phishing

Le truffe estive mirano a rubare i soldi delle vittime intenti nell’effettuare prenotazioni online per le prossima vacanza. L’intento dei malintenzionati è lo stesso che li guida nei restanti mesi dell’anno. Spingere i cittadini a fornire dati personali e informazioni sensibili per utilizzare, poi, per subdoli scopi. Le carte di pagamento sono, naturalmente tra gli obiettivi prediletti. Altri cybercriminali vogliono, invece, installare malware per prendere il controllo del dispositivo e disturbare ogni azioni della vittima.

La Polizia Postale invita la popolazione a restare in allerta perché in pochi mesi i tentativi di raggiro sono aumentati del 103%. Una cifra considerevole di truffe, dunque, se si pensa che nel 2021 in totale sono state individuate 15.250 raggiri telematici per un totale di 73 milioni di euro rubati ad onesti cittadini. Attenzione, dunque, alle e-mail che promettono offerte eccezionali sul costo dei biglietti aerei o del treno oppure promozioni di soggiorni in Italia o all’estero dall’importo super conveniente. Allo stesso modo mai cliccare su link e e-mail che hanno in oggetto una conferma di prenotazione (mai effettuata) o un avviso di ricezione della prenotazione e indicazioni simili.

Come tutelarsi durante l’acquisto online

Sempre più italiani si affidano alle ricerche su Internet per prenotare la vacanza telematicamente. Si tratta di un sistema pratico, veloce, economico ma non sempre sicuro soprattutto se ci si affida a portali non noti e privi di affidabilità. Il consiglio, dunque, è di utilizzare sempre piattaforme note come Booking o Trivago. Mai accettare pagamenti al di fuori dell’applicazione e attenzione a versare somme importanti tramite PostePay. La scelta del pagamento in struttura è, sicuramente, la più idonea.

Occorre diffidare, poi, di proposte di alloggi bellissimi ad un prezzo stracciato. Controllare sempre l’indirizzo su Google Maps e le recensioni lasciate da altri utenti sono altri due consigli da seguire per evitare di rovinare la vacanza. Allo stesso modo è bene non inviare dati personali aggiuntivi rispetto quelli base per la prenotazione e provare a chiamare la struttura per capire se il servizio offerto è reale.