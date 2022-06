Non solo l’Isee, vi è anche un altro documento che permette di accedere a diversi tipi di bonus e agevolazioni. Ecco di quale si tratta.

A differenza di quanto si possa pensare vi è un altro tipo di certificazione, oltre all’Isee, che permette di ottenere diversi tipi di bonus e agevolazioni. Ma di quale si tratta? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Canone di affitto o rata del mutuo, ma anche istruzione dei figli, carburante, bollette di luce e gas e chi più ne ha più ne metta. Sono innumerevoli i costi che hanno un peso non indifferente sul bilancio famigliare e che finiscono per ridurre il nostro potere di acquisto. In tale ambito, pertanto, è bene sapere che anche nel corso del 2022 sono previste diverse agevolazioni per coloro che presentano un Isee con valore basso.

Abbiamo già visto, d’altronde, che l’Isee nel 2022 sarà necessario per molte agevolazioni. Ma non solo, proprio in tale ambito interesserà sapere che oltre all’Isee vi è anche un altro documento che consente di accedere a diversi tipi di bonus e agevolazioni. Ma di quale si tratta, come funziona e soprattutto chi può utilizzarlo? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Bonus e agevolazioni, non solo l’Isee: il documento che non ti aspetti, tutto quello che c’è da sapere

Abbiamo già detto che oltre all’Isee vi è anche un altro documento grazie al quale è possibile accedere a diversi tipi di bonus e agevolazioni. Ma di quale si tratta? Ebbene, si tratta della Durp, ovvero la Dichiarazione Unificata di Reddito e Patrimonio.

Quest’ultima, bisogna sapere, non può essere richiesta da tutti i cittadini italiani, ma solo dagli abitanti della Provincia Autonoma di Bolzano. Proprio come l’Isee, anche grazie alla Durp, Dichiarazione Unificata di Reddito e Patrimonio, è possibile accedere a diverse prestazioni provinciali e agevolazioni tariffarie.

Ne sono un chiaro esempio l’assegno provinciale al nucleo familiare e assegno provinciale per i figli. Ma non solo, è possibile ottenere anche agevolazioni sulle borse di studio, rimborso delle spese per cure e protesi dentali e tanto altro ancora. Anche in questo caso i soggetti interessati possono rivolgersi a Caf e Patronato per ottenere tale certificato.

Non bisogna fare altro che presentare la documentazione necessaria, come documento di identità, ma anche codice fiscale, redditi e quant’altro e il gioco è fatto. Rivolgendosi ad un Caf o Patronato, comunque, saranno gli stessi addetti ai lavori a fornire maggior informazioni in merito ai documenti necessari per ottenere la Durp.