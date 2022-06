Bonifico a parenti: cosa scrivere | Rischio uova contaminate | Bonus 550 euro

Causale bonifico a figli e parenti, le uova da non comprare al supermercato e bonus da 550 euro: ecco tutti i temi caldi della settimana.

Fare un bonifico a favore dei propri figli e parenti è ovviamente possibile, ma attenti alla causale. In caso contrario, infatti, si rischia di finire sotto la lente di ingrandimento dell’Agenzia delle Entrate.

Ma non solo, si invita a prestare la massima attenzione quando si va a fare la spesa al supermercato e soprattutto a non comprare queste uova, in quanto il rischio infezione alimentare è dietro l’angolo.

Tra i temi caldi della settimana si annovera poi, un bonus da oltre 500 euro a favore di molti lavoratori, ma non per tutti. Entriamo quindi nei dettagli per vedere tutto quello che c’è da sapere in merito e soprattutto cosa sta succedendo.

Bonifico a figli e parenti, occhio alla causale: tutto quello che c’è da sapere

A partire dalla patente, passando per l’acquisto dell’auto, fino ad arrivare alla retta universitaria, sono molti e diversi i motivi per cui un genitore può decidere di dare una somma di denaro al proprio figlio. Un gesto fatto con amore, ma che può finire in alcuni casi sotto la lente di ingrandimento dell’Agenzia delle Entrate.

Proprio per questo motivo, onde evitare di incorrere in spiacevoli inconvenienti, nel caso in cui si faccia un bonifico a favore di figli e parenti è bene usare una delle seguenti causali. Ovvero: “regalo soldi a favore di mio figlio”, oppure “regalie” o “donazione“. In alternativa è possibile scrivere “contributo a mio figlio per l’acquisto di …“.

Bisogna quindi specificare nome e cognome del destinatario oltre che l’oggetto dell’acquisto. Tali formule, come è facile immaginare, possono essere utilizzate anche nel caso in cui si decida di eseguire un bonifico a favore di parenti o conviventi.

Supermercato, attenzione, non comprate queste uova: il motivo e di quali si tratta

Si invita a prestare sempre la massima attenzione quando si fa la spesa. In particolare è opportuno non comprare queste uova, in quanto il rischio infezione alimentare è sempre dietro l’angolo. Ma di quali si tratta e per quale motivo?

Ebbene, entrando nei dettagli è bene ricordare che le uova, essendo di origine animale, hanno un’alta probabilità di contaminazione batterica, che può portare anche allo sviluppo della salmonellosi. Per questo motivo si consiglia di non acquistare uova refrigerate.

Con il trasporto esterno, è bene sapere, si rischia di dover fare i conti con uno sbalzo termico che potrebbe favorire la formazione batterica. Proprio per questo motivo il consiglio è quello di non acquistare uova dal frigorifero del supermercato.

Si rischia, infatti, che i batteri presenti sul guscio dell’uovo stesso entrino all’interno del prodotto, contaminando in questo modo il cibo. Allo stesso tempo si invita a non tenere le uova vicino a fonti di calore. Questo sempre al fine di evitare di dover fare i conti con le possibile conseguenze in caso di sbalzo termico.

Bonus da 550 euro in arrivo per molti lavoratori: ecco chi ne ha diritto

Buone notizie in arrivo per molti lavoratori che potrebbero a breve beneficiare di un bonus da 550 euro una tantum. Ma per quale motivo e chi ne avrà diritto? Ebbene, come sottolineato su Il Giornale, ormai da un po’ di tempo si parla di questa misura. Non sono tuttavia ancora disponibili informazioni certe in merito alla relativa entrata in vigore.

Si tratterà, comunque, di una misura a favore di coloro che, nel corso del 2021, hanno lavorato con un contratto part time verticale ciclico. Tale attività, inoltre, deve essere svolta almeno per sette settimane e per non più di venti settimane l’anno.

Se tutto questo non bastasse, i soggetti interessati non devono avere altri rapporti di lavoro e non devono percepire assegni di trattamento pensionistico o Naspi. Al momento comunque, come già detto, non sono ancora disponibili informazioni certe in merito. Non resta quindi che attendere e vedere quando sarà effettivamente possibile beneficiare di tale misura.