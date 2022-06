Supermercato, attenzione, non comprate queste uova: rischio infezione alimentare

Attenzione quando andate a fare la spesa al supermercato a non comprare queste uova, in quanto il rischio infezione alimentare è dietro l’angolo. Ecco come comportarsi.

Occhio a quali uova comprate quando fate la spesa al supermercato in quanto il rischio infezione è purtroppo sempre dietro l’angolo. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

A partire dalla pasta fino ad arrivare al pane, passando per i vari prodotti tipici locali, sono tante le prelibatezze del nostro Paese in grado di soddisfare il palato sia di grandi che di piccini. Se tutto questo non bastasse, ogniqualvolta andiamo al supermercato troviamo sugli scaffali diversi prodotti all’apparenza identici, ma che poi nella realtà dei fatti non sono così.

Ne sono un chiaro esempio le uova. Alimento molto utilizzato in cucina, si invita sempre a prestare la massima attenzione quando si fa la spesa. In particolare è opportuno non comprare queste uova, in quanto il rischio infezione alimentare è sempre dietro l’angolo. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Supermercato, attenzione, non comprate queste uova: tutto quello che c’è da sapere

Abbiamo già avuto modo di vedere assieme come i prezzi dei prodotti alimentari disponibili presso i supermercati del nostro Paese registrano un preoccupante aumento dei prezzi. Sempre a proposito di supermercati, inoltre, si invita a non comprare queste uova quando si fa la spesa, in quanto il rischio infezione alimentare è sempre dietro l’angolo.

Entrando nei dettagli è bene ricordare che le uova, essendo di origine animale, presentano un’alta probabilità di contaminazione batterica, che può portare anche allo sviluppo della salmonellosi. Proprio in tale ambito si consiglia di non acquistare uova refrigerate.

Questo in quanto con il trasporto esterno si rischia di dover fare i conti con uno sbalzo termico che potrebbe rivelarsi molto pericoloso per quanto concerne la formazione batterica. Proprio per questo motivo il consiglio è quello di non acquistare uova dal frigorifero del supermercato.

Si rischia, infatti, che i batteri presenti sul guscio dell’uovo stesso entrino all’interno del prodotto stesso, finendo così per contaminare il cibo. Una volta acquistate le uova, invece, bisogna riporle subito in frigorifero.

Allo stesso tempo si ricorda di non tenere le uova vicino a fonti di calore. Questo, come è possibile intuire, sempre al fine di evitare di dover fare i conti, come già detto, con le possibile conseguenze in caso di sbalzo termico.