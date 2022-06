Bonifico a figli e parenti, attenzione: è questa la causale da usare per evitare i controlli del Fisco

Attenzione, questa è la causale da usare per evitare i controlli del Fisco nel caso in cui si faccia un bonifico a favore di figli e parenti.

Fare un bonifico a favore dei propri figli e parenti è ovviamente possibile, ma occhio alla causale. In caso contrario, infatti, si rischia di finire sotto la lente di ingrandimento dell’Agenzia delle Entrate. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

I figli sono senz’ombra dei pezzi di cuore e per questo è più che normale che ogni genitore cerchi in qualsiasi momento e in qualsiasi modo di fornire loro aiuto nei modi più disparati. Un amore incondizionato, che non ha limiti, almeno per quel che riguarda l’aspetto affettivo. Il discorso, invece, cambia per quel che concerno l’aspetto economico.

Questo in quanto in determinati casi si rischia di dover fare i conti con dei controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate. Proprio in tale ambita, pertanto, interesserà sapere che è questa la causale da usare per evitare i controlli del Fisco nel caso in cui si faccia un bonifico a favore di figli e parenti. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Bonifico a figli e parenti, è questa la causale da usare per evitare i controlli del Fisco: tutto quello che c’è da sapere

A partire dalla patente, passando per l’acquisto dell’auto, fino ad arrivare alla retta universitaria, sono davvero tanti e diversi i motivi che possono portare un genitore a dare una somma di denaro al proprio figlio. Un gesto fatto senza alcuna ombra di dubbio con amore, ma che può finire in alcuni casi sotto la lente di ingrandimento del Fisco.

A tal proposito abbiamo già avuto modo di vedere assieme come sia importante stare attenti ai bonifici bancari in quanto finiscono, anche nel 2022, sotto la lente di ingrandimento del Fisco e delle stesse banche. Entrando nei dettagli è bene sapere che nel caso in cui si faccia un bonifico a favore di figli e parenti è bene usare una delle seguenti causali.

Ovvero: “regalo soldi a favore di mio figlio”, oppure “regalie” o “donazione“. In alternativa è possibile scrivere “contributo a mio figlio per l’acquisto di …“. Bisogna quindi specificare nome e cognome del destinatario oltre che l’oggetto dell’acquisto.

Queste formule possono essere utilizzate anche nel caso in cui eseguano dei bonifici a favore di parenti o conviventi. In ogni caso, quindi, al fine di evitare problemi con il Fisco, il consiglio è sempre quello di specificare la causale, che consente di giustificare il motivo per cui si decide di effettuare un trasferimento di denaro.