Assunzioni INPS, 5 mila motivi per sorridere: le pre-selezioni partiranno a breve

Assunzioni all’INPS all’orizzonte per tanti candidati. I concorsi continuano a succedersi uno dopo l’altro per incrementare notevolmente l’organico.

La digitalizzazione e la semplificazione delle procedure impone all’INPS la ricerca di nuove figure lavorative.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha degli obiettivi definiti da raggiungere tra cui la digitalizzazione e la semplificazione degli iter burocratici di tanti enti italiani. L’INPS deve adeguarsi a questa pianificazione del futuro e sta agendo proprio per adattarsi alla rivoluzione in atto. L’ente di previdenza ha attivato vari servizi online di aiuto ai cittadini, ha velocizzato la presentazione di istanze e attivato numerosi concorsi per ricercare nuovo personale. Pochi giorni fa abbiamo assistito all’assunzione di 372 funzionari informatici mentre a luglio ci sarà la pre-selezione dei 1858 candidati che hanno partecipato al Concorso per l’inserimento di figure professionali dell’area C, posizione economica C1. In totale, l’INPS conta di effettuare 5 mila assunzioni in pochi mesi.

Assunzioni INPS, al via il processo di selezione

Le pre-selezioni per il citato concorso si svolgeranno tra il 4 e il 12 luglio e mirano a indentificare i candidati che potranno passare alle prove scritte. I vincitori saranno quelli che raggiungeranno il punteggio maggiore in numero multiplo pari a 10 volte i posti previsti nel concorso. Verranno ammessi anche i candidati ex aequo presenti nell’ultimo posto della classifica e tutti coloro esenti dallo svolgimento della pre-selezione.

Le prove pre-selettive e scritte si svolgeranno mediate l’uso di strumenti informatici. I risultati saranno immediatamente visualizzabili accedendo al portale dell’INPS. I migliori saranno chiamati ad affrontare la prova orale entro il 2022.

Il piano di reclutamento è solo all’inizio

Oltre all’assunzione di 1.858 candidati entro la fine dell’anno in corso, l’INPS intende reclutare altre 2224 persone idonee al ruolo per un totale di 4.082 unità. Seguirà, poi, la ricerca di 719 candidati per un totale di 4.801 consulenti della protezione sociale. Per poter essere sempre informati sui concorsi attivi INPS a cui partecipare basterà accedere al portale ufficiale dell’ente ed entrare nella sezione “Avvisi, bandi e fatturazione” e cliccare su “Concorsi”. Si potrà, così, leggere il Bando di proprio interesse e le indicazioni in esso contenute serviranno per potersi preparare al meglio per affrontare il concorso e avere l’opportunità di entrare a far parte di una realtà solida, moderna e in fase di innovazione.