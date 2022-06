INPS notizie parla ai cittadini tramite Alexa e Google: il nuovo incredibile servizio

INPS notizie è un nuovo servizio tecnologicamente avanzato per parlare con i cittadini utilizzando gli assistenti vocali di Google e Amazon. Scopriamo come funziona il servizio.

Il servizio INPS Notizie renderà più semplici le comunicazioni tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e i contribuenti.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza impone all’INPS la necessità di cambiamenti che si dirigano verso l’innovazione tecnologia. In quest’ottica di digitalizzazione, l’ente della previdenza sociale sta apportando modifiche, ideando nuovi servizi e assumendo personale per seguire le direttive del Pnrr. Tra gli obiettivi troviamo la semplificazione di accesso alle informazioni e ai servizi INPS per i cittadini sfruttando la logica multicanale. Per raggiungere questo scopo è stato attivato INPS Notizie, un servizio che sfrutta Alexa e Google Assistant per raggiungere più velocemente i contribuenti. Vediamo di cosa si tratta e quali sono le funzionalità offerte.

INPS notizie, l’ultimo servizio innovativo dell’INPS

Tutti noi conosciamo Alexa e Google Assistant. La moda degli assistenti vocali è iniziata da qualche anno e sempre più persone dipendono dall’aiuto dei “tuttofare” virtuali. “Alexa dimmi le previsioni del tempo di oggi”, “Okay Google, cerca la ricetta del risotto alla milanese”, “Alexa, fammi ascoltare della musica”; le richieste che possono essere avanzate agli assistenti vocali sono numerose e possono spaziare da un settore all’altro. Non si sarà mai più all’oscuro di informazioni e basterà parlare per dettare i comandi. Perché non sfruttare questa possibilità anche per ottenere notizie dall’INPS?

Il nuovo servizio INPS notizie permette proprio di essere costantemente aggiornati sugli ultimi messaggi che l’ente ha inviato al contribuente in modo tale da non perdere più informazioni importanti. Basterà attivare il servizio informativo tramite App sullo smartphone oppure utilizzando l’interazione vocale con il proprio assistenze virtuale pronunciando le parole “INPS notizie”.

I dettagli del funzionamento del servizio

Una richiesta vocale ad Alexa o Google Assistant permetterà di ascoltare gli ultimi dieci messaggi inviati dall’INPS al contribuente presenti nella bacheca dell’area personale MyINPS. Il nome dell’assistente vocale più la dicitura “Dammi le ultime notizie dell’INPS” permetterà di conoscere i comunicati in ordine cronologico. In alternativa è possibile filtrare le notizie, fare ricerche per testo oppure ascoltare comunicati stampa per data.

Oltre all’ascolto, INPS notizie permette di visualizzare i messaggi su dispositivi con schermo scorrendo, così, la lista delle news e dei comunicati e selezionare quello di interesse semplicemente cliccando sullo schermo con la funzione touch screen. Un altro degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza può essere spuntato, siete curiosi di conoscere il prossimo?