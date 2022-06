Bonus 100 euro, recuperarlo se non è stato pagato è possibile: la soluzione che non ti aspetti

Buone notizie per tutti coloro che desiderano recuperare il Bonus 100 euro, meglio conosciuto come Bonus Renzi. È giunto, infatti, il momento giusto.

Ottenere il bonus Renzi non versato è finalmente possibile, ma come fare? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Alimentazione, bollette, ma anche carburante e chi più ne ha più ne metta. Molti, come è noto, sono i costi che vanno a pesare sulle nostre tasche. Proprio per questo motivo non stupisce che proprio i soldi finiscano spesso al centro dell’attenzione, con i lavoratori che attendono com impazienza ogni mese la busta paga.

A tal proposito abbiamo già avuto modo di vedere assieme come molti nel corso del 2022 dovranno restituire il bonus 100 euro. Ebbene, proprio soffermandosi su quest’ultimo interesserà sapere che è giunto il momento giusto per recuperare il bonus Renzi nel caso in cui quest’ultimo non sia stato già versato. Ma come fare? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Bonus 100 euro, recuperarlo se non è stato pagato è possibile: ecco come fare

Come già detto, sono molti i lavoratori che non hanno beneficiato del bonus Renzi in busta paga. Proprio per quest’ultimi è finalmente arrivato il momento giusto per poter recuperare il bonus 100 euro. Questo, infatti, è possibile grazie alla dichiarazione dei redditi 730/2022 o con il modello Redditi Pf.

Proprio soffermandosi sulla dichiarazione dei redditi abbiamo già avuto modo di vedere assieme che nel corso del 2022 sarà possibile pagare meno tasse grazie a tutta una serie di bonus e detrazioni. Ma non solo, sempre la dichiarazione dei redditi si rivela essere la strumento a nostra disposizione, attraverso cui poter recuperare questo trattamento integrativo.

A tal fine giunge in nostro aiuto la Sezione V del quadro C del modello 730/2022. Non bisogna fare altro che indicare nel rigo C14 Rigo – Riduzione pressione fiscale, il codice indicato nel punto 390 della Certificazione Unica 2022.

Ottime notizie, quindi, per tutti coloro aventi diritto al bonus 100 euro, meglio noto come bonus Renzi, e che non hanno beneficiato del relativo pagamento in busta paga. È finalmente giunto il momento giusto, infatti, per recuperare tale bonus proprio grazie alla dichiarazione dei redditi.