Passata di pomodoro e pasta, occhio ai prezzi: le offerte da non perdere

A partire dalla passata di pomodoro fino ad arrivare alla pasta, occhio ai prezzi. Ecco le offerte da non perdere.

Sia la pasta che la passata di pomodoro sono degli alimenti che non mancano mai, proprio per questo motivo interesserà sapere che è possibile acquistarle a prezzi particolarmente vantaggiosi. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

L’alimentazione ricopre, senz’ombra di dubbio, un ruolo importante nella nostra vita in quanto ci consente di attingere alle sostanze nutritive di cui necessitiamo. Se tutto questo non bastasse, sono davvero molte e diverse le pietanze in grado di allietare i palati sia di grandi che di bambini. Tra gli alimenti che non possono sicuramente mancare in dispensa si annoverano senz’ombra di dubbio la pasta e la passata di pomodoro.

A tal proposito abbiamo già visto assieme quali sono le migliori passate di pomodoro e la classifica della miglior pasta da acquistare al supermercato secondo Altroconsumo. Ma non solo, sempre in tale ambito interesserà che è possibile acquistarle a prezzi particolarmente vantaggiosi. Entriamo quindi nei dettagli per vedere quali sono le offerte da non perdere e tutto quello che c’è da sapere in merito.

Passata di pomodoro e pasta, le offerte da non perdere: tutto quello che c’è da sapere

Passata di pomodoro e pasta sono senz’ombra di dubbio degli alimenti che non possono mancare nelle nostre dispense. Proprio in tale ambito, pertanto, interesserà sapere che proprio questi prodotti alimentari sono in offerta questa settimana in alcuni noti supermercati e discount del nostro Paese.

Entrando nei dettagli presso i punti vendita con l’insegna Tigre è possibile trovare sia la salsa di pomodoro datterino che la salsa di pomodoro ciliegino del gruppo Consiglia, vendute con la confezione da 330 grammi, in offerta a 1,35 euro. Presso Todis, invece, è possibile acquistare la passata di pomodori del gruppo Cuore mediterraneo a 0,89 euro a confezione.

Prezzi particolarmente vantaggiosi anche da Lidl dove questa settimana è possibile acquistare la passata di pomodoro ciliegino di Italamo, con confezione da 520 grammi, per un prezzo pari a 0,99 euro. Buone notizie anche per chi desidera acquistare la pasta a prezzi particolarmente vantaggiosi.

Anche in questo caso è possibile beneficiare delle offerte messe a disposizione da Lidl. Qui, infatti, è possibile acquistare la Malloreddus a 0,79 euro per la confezione da 500 grammi. Da Metro, invece, è possibile acquistare la pasta Rummo da 500 grammi per un prezzo pari a 0,89 euro a confezione.