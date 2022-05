Pasta, occhio alle caratteristiche: qual è la migliore da acquistare al supermercato? La verità che non ti aspetti

By

Qual è la miglior pasta da acquistare al supermercato? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Particolarmente amata dagli italiani, qual è la miglior pasta da acquistare al supermercato. Ecco la classifica dei marchi migliori secondo Altroconsumo.

L’alimentazione riveste, senz’ombra di dubbio, un ruolo importante nella nostra vita in quanto ci permette di attingere alle sostanze nutritive di cui necessitiamo. Se tutto questo non bastasse, a partire dalla pasta fino ad arrivare al pane, sono davvero tante le pietanze in grado di allietare i palati sia di grandi che di piccini. Diversi i prodotti disponibili sugli scaffali dei supermercati, grazie ai quali poter imbandire le nostre tavole.

All’apparenza identici, nella realtà dei fatti non è così. Proprio per questo motivo è sempre bene prestare la massima attenzione alle caratteristiche degli alimenti che mangiamo. Entrando nei dettagli, ad esempio, oggi vedremo assieme la classifica della miglior pasta da acquistare al supermercato secondo Altroconsumo. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Pasta, qual è la migliore da acquistare al supermercato: tutto quello che c’è da sapere

I prezzi delle materie prime sono alle stelle e a tal proposito abbiamo già visto che si temono forti rincari per molti alimenti, come pasta e pane. Proprio soffermandoci sulla pasta, inoltre, si invita sempre a prestare attenzione alle relative caratteristiche e in particolar modo alla qualità.

A tal proposito interesserà sapere che giunge in nostro aiuto Altroconsumo che ha stilato la classifica della migliore pasta da acquistare al supermercato dopo aver analizzato ben 25 campioni di penne.

Diversi gli aspetti presi in considerazione, come la presenza di grano tenero, il contenuto di proteine e fibre, ma anche l’eventuale presenza di impurità. Ma non solo, anche l’aspetto a crudo e dopo la cottura della pasta, oltre che l’eventuale presenza di pesticidi.

Pasta, qual è la migliore da acquistare al supermercato: la classifica di Altroconsumo

Ebbene, in base all’indagine condotta dalla nota associazione, troviamo al primo posto di questa speciale classifica la pasta Libera Terra con un punteggio pari a 79/100. A seguire troviamo la linea Equilibrio di Esselunga e sull’ultimo gradino del podio la pasta di Sgambaro. Ecco di seguito la top ten della classifica della miglior pasta secondo Altroconsumo: