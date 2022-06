Un estate da sogno a meno di 40 euro al giorno: spiagge incantevoli, intrattenimento per famiglie e movida

Pronti per partire verso una località di mare in cui tuffarsi in acque cristalline, trascorrere le serate tra la movida locale e dedicarsi ad attività con la famiglia?

La scelta per la destinazione estiva delle vacanze 2022 non può che essere una sola, Sunny Beach. Meno di 40 euro al giorno per passare delle giornate indimenticabili.

Dopo due anni di pandemia arriva l’estate in cui riprendere in mano la propria vita e regalarsi una meritata vacanza. Di certo la situazione creatasi dopo lo scoppio del conflitto in Ucraina non è semplice. Gli aumenti su ogni bene stanno gravando pesantemente sulle spalle degli italiani ma è difficile pensare di rinunciare al relax e al divertimento tanto desiderato. Ebbene, non bisognerà privarsi del sogno se si opterà per una meta economica ma bellissima in cui passare giorni all’insegna dello svago e dell’intrattenimento. E allora pronti, partenza, via, corriamo a prenotare una vacanza a Sunny Beach, in Bulgaria. Riversare all’estero è, infatti, la soluzione migliore viste le previsioni sui rincari in Italia anche sotto l’ombrellone.

La meta al mare più economica, pronti a partire?

La ricerca della destinazione “vacanze estate 2022” è iniziata. Obiettivo, raggiungere una località di mare bellissima spendendo poco. Volendo restare in Italia è consigliabile scegliere una località di due regioni in particolare, Lazio e Sicilia. Le amministrazioni, infatti, per incentivare la ripresa del turismo hanno attivato promozioni convenienti di cui approfittare. In Sicilia, per esempio, è possibile soggiornare in hotel convenzionati lasciando pagare le notti all’amministrazione stessa.

Il vero risparmio, però, si potrà avere scegliendo una meta estera in cui è possibile regalarsi una vacanza a meno di 40 euro al giorno. Parliamo di Sunny Beach, in Bulgaria, una spiaggia molto nota dai costi low cost dove il divertimento non manca. Di giorno sarà possibile abbronzarsi – non dimenticate di portare la crema solare – su spiagge incantevoli e fare il bagno nelle acque cristalline del Mar Nero. Di notte sarà lo svago della movida ad intrattenere giovani e famiglie.

Quanto costa una vacanza a Sunny Beach

I prezzi degli hotel a Sunny Beach si aggirano intorno ai 40 euro a notte. Una convenienza garantita paragonata ai costi in Italia a cui aggiungere un costo della vita più basso rispetto alla nostra penisola. Tre euro per l’entrata in discoteca, dieci euro per cenare con un pasto gustoso e completo. Due indicazioni che lasciano comprendere come la vacanza low cost sia realmente possibile in questa destinazione bulgara.

Le spiagge, poi, sono quasi vuote durante la giornata mentre le strade si riempiono dopo il tramonto. Il tutto circondati da un alto livello di sicurezza con la presenza costante di Polizia Locale e di agenti privati nei locali. Concludiamo con il clima, caldo ma non eccessivamente a luglio e agosto e fresco a settembre. Perfetto per chi vuole abbandonare l’afa delle città italiane.