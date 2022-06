Libretti Postali, c’è un pericolo dietro l’angolo: possessori, fate attenzione!

I titolari di Libretti Postali devono conoscere il pericolo che aleggia intorno al prodotto. L’allerta viene lanciata da Poste Italiane ma, fortunatamente, non riguarda tutti i possessori.

Mai dimenticarsi di avere un Libretto Postale e mai sottovalutare l’importanza di utilizzare il prodotto. Cosa significa? Poste Italiane lo spiega.

I cittadini che desiderano mettere da parte i risparmi e tutelarli optano per i Libretti Postali. Rappresentano, infatti, uno strumento che garantisce non solo il rimborso del capitale ma anche minimi interessi che nel tempo fanno fruttare i soldi depositati. Si può aprire un Libretto a proprio nome, a nome di un figlio o di un nipote per garantire una somma da poter utilizzare quando si desidera. Il prodotto è sul mercato dal 1875 e sebbene siano passati 147 anni, il numero di Libretti aperti è ancora molto alto. La sicurezza, l’affidabilità, la certezza di non perdere il potere d’acquisto del proprio denaro sono tra i motivi che spingono i cittadini a scegliere questo strumento di risparmio per utilizzarlo come salvadanaio. Un salvadanaio, però, da non dimenticare per non avere brutte notizie.

Libretti Postali, dove si nasconde il pericolo

Poste Italiane gestisce e amministra i Libretti Postali ritrovandosi con un numero elevato di Libretti dormienti. Parliamo di prodotti su cui non vengono effettuati movimenti da oltre dieci anni e dove c’è un saldo superiore ai 100 euro. I costi di gestione hanno spinto Poste Italiane a prendere la decisione di agire su questi Libretti inviando ai titolari un avviso di cessione del proprio conto sollecitandoli ad effettuare almeno un movimento per non far trasferire il proprio denaro al Fondo Consap.

Qualora non si volessero effettuare movimenti sarebbe necessario inoltrare un avviso all’indirizzo indicato nella lettera. In caso contrario il Libretto verrebbe considerato dormiente, verrebbe chiuso e la somma destinata al Fondo. Successivamente il titolare potrà richiedere indietro l’importo ma sarà una procedura che richiederà del tempo.

Come effettuare movimenti sul Libretto

Per evitare la chiusura del Libretto dormiente è consigliabile recarsi in un Ufficio Postale per effettuare un versamento subito dopo aver ricevuto l’avviso di Poste Italiane. Ricordiamo che procedere con l’operazione è piuttosto semplice. Basterà recarsi presso uno sportello dell’azienda, richiedere il modulo per il versamento e compilarlo come richiesto. Per completare l’operazione sarà necessario mostrare un documento di identità in corso di validità e la Carta Libretto.

L’alternativa è il bonifico bancario. Sarà necessario associare il conto al Libretto prima di procedere e l’operazione potrà essere effettuata presso uno sportello di Poste Italiane. Dopo averlo fatto si potranno gestire i versamenti comodamente da casa in modo tale da evitare file e trafile e allontanare il rischio che il Libretto diventi dormiente.