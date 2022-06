LIDL non sbaglia un colpo, clienti in fila: il prodotto che sta esaurendo

LIDL colpisce ancora con la proposta di un prodotto che sta facendo impazzire i clienti. Lunghe file per acquistarlo ma di cosa si tratta?

Un prodotto “potente” ha catturato l’attenzione dei clienti del noto discount LIDL e sta mandando tutti fuori di testa.

LIDL è sul mercato dal 1932 e pian piano ha saputo conquistare un numero sempre crescente di clienti per le proposte varie, innovative ed economiche. Rientra, infatti, nella lista dei supermercati più amati dagli italiani, forse proprio per la capacità di stupire senza far lievitare i costi. E in un periodo in cui l’attenzione alle spese è necessaria per non sforare con il budget familiare – dopo lo scoppio del conflitto in Ucraina gli aumenti si sono susseguiti in ogni settore – rivolgersi ad un discount in cui si incontrano qualità e convenienza è la strada preferita dai cittadini. Le scelte di LIDL sembrano andare sempre in direzione della clientela come sta succedendo con una delle ultime proposte lanciate sul mercato. Code infinite alle casse per l’acquisto di un prodotto che si è rivelato potente ed è riuscito a conquistare la massa. Complici i social, l’informazione dei mass media e Altroconsumo, LIDL ha messo nel cassetto un altro gran bel colpo.

LIDL, i prodotti per il bagno eccellono tra tanti

Il successo di un prodotto LIDL è dovuto alla classifica stilata da Altroconsumo sui migliori prodotti per il bagno. A concorrere nel calcolo di qualità l’efficacia, il prezzo e gli agenti inquinanti presenti. Ad aggiudicarsi il primo gradino del podio è W5 di LIDL brillante anticalcare che riesce a togliere lo sporco con una passata. La linea contiene altri prodotti efficaci ma quello in questione ha ottenuto un punteggio di 75 punti sbaragliando la concorrenza di altri sedici prodotti valutati.

Vengono confermate, dunque, le qualità che i cittadini attribuiscono ai prodotti LIDL. Convenienza, garanzia, utilità per centinaia di prodotti che contribuiscono a rendere la spesa delle persone meno cara grazie alle numerose offerte applicate settimana dopo settimana senza perdere in qualità.

Come è stato testato il prodotto

Altroconsumo testa i prodotti per il bagno concentrandosi sull’efficacia nel togliere lo sporco, sulla sicurezza, sull’impatto ambientale e sulla rimozione del calcare. I sistemi sono rapidi ed efficaci; si applica finto sporco su una piastrella, si immergono due barrette di calcare spezzettate nel detergente puro, si verifica il rispetto dei requisiti di Legge previsti per la sicurezza con l’inserimento di frasi di avvertenza per chiarire il pericolo (i detersivi per il bagno possono provocare lesioni oculari o irritazione cutanea) e, infine, si valuta il rispetto per l’ambiente verificando l’imballaggio e gli ingredienti utilizzati.