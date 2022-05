I supermercati preferiti dagli italiani: la classifica riserva una sorpresa inaspettata al primo posto

Qual è il supermercato preferito dagli italiani secondo la classifica stilata da Altroconsumo? È il momento di conoscere le propensioni dei consumatori.

Altroconsumo è un’organizzazione che ha a cuore i consumatori. Le indagini svolte vogliono aiutare a capire cosa acquistare e dove. Oggi conosceremo la classifica dei migliori supermercati.

Le ricerche di Altroconsumo sono note ai cittadini dato che vengono utilizzate come punti di partenza per prendere alcune decisioni in ambito alimentare. L’organizzazione stila classifiche sui migliori oli d’oliva, sulle polpe di pomodoro, sul tonno in scatola e migliaia di altri prodotti. Aiuta i consumatori a comprendere quali sono i marchi migliori da acquistare per portare cibo sano sulle proprie tavole. Allo stesso tempo raccoglie le preferenze degli italiani per disegnare un quadro generale delle scelte delle famiglie e far emergere spunti di riflessioni utili per migliorare ogni giorno la propria spesa alimentare. Oggi conosceremo la classifica che nasce dalle opinioni di oltre 9 mila persone intervistate.

Supermercato preferito, la ricerca di Altroconsumo

La ricerca di Altroconsumo sui supermercati preferiti dagli italiani si è basata su alcune variabili ossia l’igiene, il numero di casse aperte e il rapporto qualità/prezzo. Infine, ultimo fattore determinante la comodità per i consumatori nel trovare i prodotti. Ricordando che ogni posizionamento è studiato alla perfezione all’interno di un piano di marketing, i clienti prediligono i posti meno dispersivi, dove tutto è a portata di mano.

L’organizzazione ha condotto la ricerca nel mese di giugno 2021 e ha coinvolto 9.799 persone. Il test è stato somministrato telematicamente e ha riportato un risultato interessante. I posti più alti della classifica sono occupati da discount. Parliamo di realtà alla portata di tutti per i prezzi non elevati e la grande varietà di prodotti offerti. Se già nel 2021 i discount risultavano essere i posti preferiti dagli italiani per fare la spesa è facile supporre come tale classifica possa essere confermata anche nel 2022. I rincari generali, infatti, rendono il risparmio una meta sempre più ideale per le famiglie e recarsi in un discount è sicuramente l’arma vincente per combattere gli aumenti. Il confronto non è solamente tra discount e grandi catene di supermercati ma tra i primi e i mercati cittadini, le macellerie, i panifici del quartiere.

La classifica finale

Al primo posto tra i supermercati preferiti dagli italiani troviamo Aldi, un discount tedesco presente nel nord Italia. Segue l‘Eurospin al secondo posto mentre in terza posizione c’è Prix. La classifica finale continua con Tuodì, MD Discount, DPiù, Lidl, In’s e Todis. Se non li avete mai provati, dunque, è il momento di cambiare destinazione e provare a fare una spesa con un maggiore risparmio assicurato in un altro supermercato.