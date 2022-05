Polpe di pomodoro, parte la ricerca del marchio migliore: la classifica

Quali sono le migliori polpe di pomodoro presenti sugli scaffali dei supermercati? E’ il momento di conoscere la classifica stilata da Altroconsumo.

La polpa di pomodoro, prodotto particolarmente utilizzato in cucina, deve essere di qualità per donare un gusto prelibato alle pietanze. Scopriamo quali acquisti colpiscono nel segno.

Sapere cosa mettiamo in tavola è fondamentale per non rischiare di provocare danni alla salute. I continui ritiri alimentari e le allerte relative alla presenza di sostanze dannose per i cittadini – tanti i casi di bambini ricoverati nelle ultime settimane – stanno spingendo gli italiani ad interrogarsi su cosa contengono realmente i cibi acquistati. Ci si chiede, poi, se i prezzi fanno la differenza in termini di qualità oppure se il marchio non è sempre indice di bontà e sicurezza alimentare. Per sciogliere alcuni dubbi è possibile affidarsi alle classifiche che Altroconsumo pubblica periodicamente. Succhi di frutta, latte, tonno in scatola, olio extra vergine, i prodotti da valutare sono tanti ma oggi ci soffermeremo sulla polpa di pomodoro.

Polpe di pomodoro migliori, la classifica

Altroconsumo ha controllato 19 marchi di polpe di pomodoro venduti nei supermercati italiani. Al termine dell’indagine ha stilato una classifica distinguendo tra qualità ottima, buona e media. Le prime cinque posizioni sono occupate da marchi di ottima qualità. Al primo posto troviamo Esselunga Polpa di pomodoro con un punteggio di 74 punti. Seguono a pari merito con 73 punti Casar Polpadoro Finissima, Viviverde Coop Polpa finissima biologica e Ortolina Polpa finissima.

L’ultimo marchio di qualità ottima è De Cecco Polpa a pezzettoni con un punteggio di 70. Iniziano, poi, i marchi di buona qualità. Mutti Polpa di pomodoro in finissime pezzi (69 punti), Cirio La Finissima Polpa di pomodoro (68 punti), Petti Polpa finissima il Polposissimo (68 punti) e Santa Rosa Pomodorissimo I Pezzettoni (68 punti). Al decimo posto troviamo Bio Foods Polpa a cubetti Bio con 67 punti.

Dall’undicesimo al diciannovesimo posto

La classifica procede con altri prodotti di buona qualità e un punteggio compreso tra 67 e 60 punti. I marchi sono Italiamo di LIDL, Pomì Pomodoro a Cubetti, Conad Polpa di pomodoro finissima, Delizie dal Sole dell’Eurospin Polpa a pezzetti, Natura Toscana Bio, Valfrutta al Vapore Polpa Gran Cubetti e Carrefour Bio Polpa di pomodoro in succo di pomodoro.

Seguono Alce Nero Polpa bio e Naturasì Polpa di pomodoro bio, entrambe di media qualità con punteggi rispettivamente di 58 e 56.