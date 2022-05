Il segreto della longevità svelato da chi ha compiuto 118 anni dopo aver sconfitto il Covid

Il segreto della longevità è stato svelato da Suor André, una donna che ha spento 118 candeline dopo aver sconfitto il Covid.

Suor André ha rinunciato a poche cose nella sua vita e non si tratta di vizi alimentari. Scopriamo il segreto della sua lunga vita.

Vivere una lunga e felice vita in salute, questo è il desiderio che accomuna numerose persone. Purtroppo una lista di cose da fare per poterlo realizzare non esiste e ognuno deve impegnarsi come meglio crede per potersi garantire “100 di questi anni”. C’è chi decide di non fumare, chi pratica molta attività sportiva, chi rinuncia a determinati cibi in quanto correlati ad alcune malattie oppure all’alcool. Scelte che sicuramente gioveranno al proprio corpo e alla mente e che saranno alla base della costruzione di un lungo percorso che attraverserà – si spera – più decenni possibili. C’è, poi, chi tenta di seguire la stessa strada di persone che hanno raggiunto un’età da record come Suor André, una donna di 118 anni.

Il segreto della longevità di Suor André…

Cercheremo di conoscere il segreto della longevità di Suor André la persona più vecchia al mondo con i suoi 118 anni di età. Nata l’11 febbraio del 1904 come Lucile Randon, la donna ha lavorato come insegnante, istitutrice e si è occupata dei bambini nel corso della Seconda Guerra Mondiale. Diventata Suor André nel 1944 ha dedicato la sua vita all’accudimento di anziani, bambini, persone fragili in un ospedale di Vichy, in Francia.

Pazienza, devozione, amore per il prossimo sono alcuni degli ingredienti alla base della sua longevità ma il vero segreto nasconde un paio di vizi impensabili. Il concetto di vita di Suor André è “concedersi tutto ma con moderazione“. Nessuna rinuncia, dunque, ai piaceri della vita ma a cosa fa riferimento nello specifico?

…pronti a conoscerlo?

La CNN è stata colpita dalla frase di Suor André tanto da decidere di intervistarla. La donna ha svelato i suoi due segreti di longevità, il vino e il cioccolato. Due cibi che ama molto e per i quali cede spesso al piacere di gustarli. I dolci in generale sono la sua passione ma non disdegna un bel calice di vino rosso di tanto in tanto.

I vizi di Suor André, in effetti, aumentano effettivamente la vita anche secondo la scienza dato che contengono antiossidanti capaci di combattere lo stress ossidativo di cervello e articolazioni (effetti del cacao sopra il 70%) e di proteggere dalle malattie cardiovascolari (effetti del vino in piccole quantità).