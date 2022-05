Occhio al conto corrente. Cosa può succedere se il proprio IBAN finisce nelle mani sbagliate? Ecco la verità che non ti aspetti!

I propri risparmi sono in pericolo nel caso in cui l’IBAN finisca nelle mani di alcuni malintenzionati? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

A partire dal Covid fino ad arrivare al preoccupante aumento dei prezzi con rincari fino al 43%, sono davvero tanti i fattori che continuano ad avere un impatto negativo sulle nostre tasche. Se tutto questo non bastasse, sono in molti a temere che alcuni malintenzionati possano entrate in possesso dei nostri dati bancari, riuscendo così a rubare i nostri soldi.

Proprio in tale ambito, in effetti, sono in molti a chiedersi cosa potrebbe succedere se il proprio Iban dovesse finire malauguratamente nelle mani sbagliate. In particolare, come è facile immaginare, la principale paura è che qualcuno possa, a nostra insaputa, rubare i propri risparmi. Ma questo è davvero possibile? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Conto corrente, cosa può succedere se il proprio IBAN finisce nelle mani sbagliate: cosa c’è da sapere

Abbiamo già avuto modo di vedere assieme che lasciare i propri soldi fermi sul conto corrente può rivelarsi spesso controproducente per via dei costi e dei rischi derivanti. Sempre in tale ambito, inoltre, sono in molti a temere le possibili conseguenze nel caso in cui il proprio Iban dovesse finire nelle mani sbagliate.

Ebbene, fortunatamente la risposta è niente. Questo in quanto il codice IBAN serve per ricevere denaro e non per prelevare. Ne consegue, quindi, che se dovesse finire nelle mani di qualcuno, quest’ultimo potrebbe solamente effettuare un bonifico a favore del titolare del conto, ma non il contrario.

Stesso discorso anche per quanto riguarda gli addebiti. In molti, infatti, temono che qualcuno possa addebitare sul proprio conto le bollette delle utenze di luce e gas di un’altra persona. Ebbene, anche in questo caso fortunatamente non vi è nulla da temere. Per ogni addebito, infatti, è richiesta sempre l’autorizzazione del titolare del conto. In assenza di quest’ultima, quindi, non può essere addebitato nulla.