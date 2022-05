Creme solari low cost: alla ricerca della qualità senza rinunciare al risparmio

Quali sono le migliori creme solari low cost che proteggono dai raggi solari senza svuotare il portafoglio? Ecco i nomi dei marchi da supermercato da acquistare.

Proteggere la pelle durante l’abbronzatura significa tutelare la propria salute. Mai sottovalutare l’importanza di un buon prodotto anche se l’obiettivo è il risparmio.

Sarà un’estate all’insegna del risparmio quella che ci attende a breve. I numerosi rincari e una situazione generale complicata non aiutano a fare previsioni di un’estate tutta rose e fiori ma non per questo occorre rinunciare a vivere. Regalarsi giornate al mare significa rilassarsi, respirare aria salutare, fare scorta di vitamina D e donare alla propria pelle un bel colore ambrato. Proteggersi dai raggi del sole è fondamentale, però, per non rischiare insolazioni, bruciature o, peggio, malattie della pelle. A tale scopo occorre scegliere la giusta crema solare capace di fornire un’elevata protezione mentre ci si abbronza. Spesso di pensa che per ottenere la qualità sia necessario spendere una fortuna ma, in realtà, è possibile acquistare un buon prodotto anche al supermercato.

Creme solari, le low cost migliori

Iniziamo subito con i nomi delle migliori creme solari da acquistare ad un costo economico. Un primo marchio è Geomar che mette in vendita comodi formati da viaggio dei prodotti più in voga della linea solari a partire da 6 euro circa. Le opzioni sono il Latte solare SPF ad alta protezione 50 e il Doposole Idratante e Lenitivo con acqua di cocco e aloe vera nella percentuale del 40%. Il latte resiste all’acqua, è idratante, fresco e si assorbe in fretta al pari del Doposole.

Un altro marchio da considerare è Omnia. Il Latte Solare SPF 30 Mineral è un ottimo prodotto che offre una protezione solare senza filtri chimici volta alla tutela dell’ambiente e al rispetto del mare. Una valida alternativa è lo Spray Solare protezione 50+ per pelli molto sensibili, ricco di aloe vera del Salento e formulato per idratare la pelle e proteggerla mentre la si rende vellutata e morbida.

La lista continua…

Da citare tra le migliori creme solari il prodotto viso Equilibra Anti-Age protezione 50+ a base di aloe vera, priva di parabeni e siliconi. Resiste all’acqua e tra gli ingredienti annovera l’olio di Argan e il fico d’india di Sicilia. Tra gli abbronzanti di Equilibra segnaliamo Olio spray abbronzante SPF 6 dedicato alle pelli già abbronzate. Contiene aloe, vitamina E, olio di cocco e di jojoba. Resiste all’acqua ed è privo di siliconi e petrolati.

Concludiamo con un ultimo marchio acquistabile al supermercato, Delice. La gamma di prodotti è ampia e sono tutti di alta qualità. Oli, creme solari, latte protettivo, la scelta è vasta ma tra tanti citiamo la Crema Solare abbronzante Delice con carotene e mallo di noce per accelerare l’abbronzatura.

Tutti i prodotti indicati possono essere acquistati sia al supermercato che nei siti e-commerce come Amazon e costano tra i cinque e gli undici euro.