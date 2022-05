Lidl, occhio alle novità: arriva il prodotto che tutti stavano aspettando e costa solo 3 euro

Occhio alle proposte in casa Lidl. Arriva infatti il prodotto che tutti stavano aspettando e costa solo tre euro. Ma di cosa si tratta?

Buone notizie per tutti coloro che stavano aspettando questo prodotto di alta qualità, per un costo pari solo a tre euro e messo in vendita da Lidl. Ma di cosa si tratta? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

A partire dall’alimentazione fino ad arrivare ai prodotti per la pulizia della casa, sono davvero molti i prodotti messi in vendita sugli scaffali dei supermercati e in grado di attirare la nostra attenzione. Per poterli acquistare bisogna ovviamente sborsare del denaro. Un gesto di per sé semplice, che porta però a dover fare i conti con l’aumento dei prezzi, con rincari del 43%, che finisce per pesare sulle nostre tasche, in quanto riduce il nostro poter di acquisto.

Proprio in tale ambito non stupisce che sono in molti a volgere un occhio di riguardo al risparmio. A tal proposito abbiamo già visto quali sono i supermercati più economici del nostro Paese, tra cui Lidl. Ebbene, proprio soffermandosi su Lidl si invita a prestare attenzione alle novità. Arriva, infatti, un prodotto che tutti stavano aspettando e che costa solo tre euro. Ma di cosa si tratta? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Lidl, arriva il prodotto che tutti stavano aspettando e costa solo tre euro: ecco di cosa si tratta e cosa c’è da sapere

Buone notizie per tutti coloro che desiderano un prodotto di alta qualità senza dover spendere cifre da capogiro. Arriva, infatti, nei supermercati della catena Lidl una crema viso che ha già attirato l’interesse di una grande fetta di consumatori.

In base a quanto si evince da una ricerca spagnola, la crema in questione, in vendita nel mercato tedesco, è considerata “una delle migliori attualmente in circolazione“. Non stupisce, quindi, che Lidl abbia deciso di esportare tale prodotto anche negli altri Paesi, tra cui l’Italia.

Con un costo pari solo a 2,99 euro, la crema Cien di Lidl è molto apprezzata per i suoi effetti su viso e capelli. Dalle alte proprietà idratanti, è disponibile in varie versioni, ovvero: alta protezione, giorno e notte antirughe. In grado di adattarsi ad ogni tipo di pelle, come si evince dal sito di Lidl:

“Cien è la linea di Lidl per il benessere della persona, creata appositamente per prendersi cura di viso, corpo e capelli. Un marchio che racchiude prodotti in grado di soddisfare tutte le esigenze, dal proteggere la pelle al donare lucentezza e vigore alla chioma”.

Una buona notizia, quindi, per tutti coloro che desiderano prendersi cura di se stessi con prodotti di qualità senza dover spendere cifre da capogiro.