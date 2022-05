Assunzione immediata per questi lavori ben retribuiti: pronti a cambiare la vostra vita?

Assunzione immediata per alcuni lavori che ricercano profili particolari. Scopriamo queste interessanti opportunità per dare una svolta alla propria vita.

Ecco i dieci profili lavorativi più ricercati in Italia che promettono un’assunzione immediata e uno stipendio notevole.

Evolversi è la chiave del successo. Stare al passo con i tempi permetterà di cambiare la propria vita e trovare un’occupazione ben retribuita e professionalmente gratificante. La società cambia, le esigenze si modificano e la tecnologia assume un ruolo sempre più rilevante. Perché non lasciarsi trascinare da questa rivoluzione per trovare finalmente la strada del successo? Seguire l’onda significa adeguarsi alla domanda e conoscere esattamente ciò che le persone – o le aziende – richiedono per una assunzione immediata e una retribuzione interessante. E’ il momento, dunque, di conoscere i dieci profili più ricercati in Italia per capire come investire nel proprio futuro.

Assunzione immediata per questi lavoratori

Il mercato del lavoro in Italia va verso un’unica direzione, il biotech. L’innovazione tecnologica e il digitale richiedono nuove ed immediate assunzione per poter mettere in atto numerosi progetti di evoluzione. Ingegneri, informatici e ricercatori sono tra i profili più ricercati nella nostra nazione ma molti ruoli si rivelano particolarmente difficili da coprire per le imprese.

Ciò che manca nei curriculum è il requisito delle competenze trasversali riscontrabile nell’ingegnere per il trasferimento tecnologico, nello specialista per la tutela del paziente e nell’advisor medico. Queste le carriere da cui partire per costruire un brillante futuro lavorativo. Basti pensare che, ad oggi, il settore delle biotecnologie conta solamente 13 mila operatori. Parliamo di un settore che esploderà nei prossimi anni e per il quale è previsto un boom di assunzioni. Serve, però, un’acquisizione di competenze trasversali oltre che tecniche e specialistiche e, di conseguenza, urge un’adeguamento della formazione alle nuove necessità. Puntare sui talenti personali, sviluppare l’aspetto tecnologico e digitale e lasciare spazio alla fantasia dei più giovani sono le chiavi del futuro.

Percorso di studio, su cosa puntare

Economia e management non devono mancare nel proprio percorso di studi per dimostrare di poter acquisire competenze trasversali ed ampliare l’indirizzo tecnologico e digitale. Un’assunzione immediata si potrebbe sperare diventando un cybersecurity manager, un business development manager oppure un ricercatore bioinformatico. Carriere nuove con profili digital e IT sono il futuro con una richiesta in aumento del 40% già negli ultimi mesi. Con il Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, poi, la spinta verso i settori citati sarà ancora maggiore grazie agli investimenti sulle infrastrutture fisiche e digitali, sui servizi pubblici e l’ecologia. Una vista, dunque, su un nuovo mondo da scoprire e in cui formarsi lasciando dietro di sé le professioni che invece sono destinate ad una graduale estinzione come i profili a bassa qualifica della catena logistica sostituiti, a breve, dall‘automazione.