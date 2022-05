Ha destato particolare interesse la storia di un titolare che non ha trovato nessun candidato nonostante un’offerta di lavoro pari a 6 mila euro netti per tre mesi. Ecco cosa è successo.

“L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione“, afferma l’articolo 1 della Costituzione del nostro Paese. Proprio l’attività lavorativa, d’altronde, riveste un ruolo molto importante nella nostra esistenza in quanto ci offre la possibilità di attingere al denaro di cui si necessita per poter sostenere le varie spese.

Un aspetto che non può essere di certo trascurato, soprattutto in un periodo come quello attuale segnato da una grave crisi economica. Proprio in tale contesto, pertanto, non è passata inosservata la storia di un titolare che ha riscontrato delle difficoltà nel riuscire a trovare dei candidati nonostante un’offerta di lavoro particolarmente allettante, ovvero pari a 6 mila euro netti per tre mesi, ma non solo. Ma cosa è successo? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Lavoro, titolare offre 6 mila euro netti per tre mesi, nessun candidato: cosa è successo

Ad avanzare tale proposta il titolare di un minimarket di Orbetello, in provincia di Grosseto, alla ricerca di un aiuto commessa banconista. Entrando nei dettagli si tratterebbe di un lavoro stagionale dalla durata di tre mesi. Ma non solo, il titolare ha anche deciso di offrire un week end di relax per due persone.

“Lo stipendio da solo non attira più“, ha dichiarato infatti il titolare nel corso di un’intervista rilasciata al Tirreno. Per questo motivo ha deciso di lanciare un appello tramite social e di “regalare un fine settimana di relax a fine stagione“. Una vicenda che in poco tempo ha fatto il giro dei social, con il titolare che, dopo aver riscontrato delle difficoltà a trovare dei candidati, sarebbe stato in seguito, finalmente, inondato di richieste.