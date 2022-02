Il perito assicurativo riveste un ruolo professionale di estrema responsabilità e rappresenta una delle figure professionali più richieste, oggi più che mai, dal mondo del lavoro.

All’interno del “mercato odierno” tale professione offre diversi sbocchi. Se ti stai chiedendo quali requisiti occorrono e quale percorso scolastico e formativo seguire ti trovi nel posto giusto! Andiamo ad approfondire, nei paragrafi seguenti, tutto quello che occorre sapere per diventare a tutti gli effetti perito assicurativo.

Avete mai pensato di intraprendere la carriera di perito assicurativo?

Perito assicurativo ieri e oggi

Il vocabolario della lingua italiana Treccani, articola in due parti distinte, ma non in contrasto fra loro, la definizione di perito. Ecco come:

Di persona che conosce per lunga pratica i segreti di un mestiere, di una professione, di un’arte, di un’attività e simili; in questo significato, riferito in genere con funzione attributiva a un sostantivo (un perito chirurgo, un peritissimo cuoco, ecc.), è molto meno comune di esperto, o, in qualche caso, di pratico; Persona che, per la sua competenza in una determinata materia, è chiamata a compiere un’indagine tecnica (perizia) sia per conto di privati sia, in un processo penale, per incarico del giudice, cui riferisce mediante dichiarazione giurata.

Chiaramente il significato più rilevante e che a noi interessa è il secondo. Pertanto un perito assicurativo è l’esperto che può essere chiamato a dare un parere tecnico, previa indagine, su una determinata questione relativa al settore assicurativo. Chiaro no?

A questo punto, fatte tutte le doverose e necessarie premesse del caso, possiamo andare avanti e passare a vedere concretamente come diventare perito assicurativo.

Come si svolge il lavoro del perito assicurativo

La figura professionale del perito assicurativo opera all’interno del campo della mediazione. Essa avviene principalmente tra il cliente e l’agenzia assicurativa dove è chiamato a svolgere il proprio ruolo. In relazione alla complessità del suo ruolo il perito assicurativo deve dimostrarsi del tutto affidabile nello svolgere il proprio lavoro. A seconda dei casi il perito assicurativo può affiancare l’agenzia, oppure la parte lesa.

In entrambi i casi questa figura professionale non deve possedere legami con entrambe le parti chiamate in causa. Il perito assicurativo può essere assunto anche direttamente dal tribunale, in veste di mediatore tra due parti per raccogliere e presentare prove.

il perito assicurativo deve essere un operatore molto preparato nel suo settore e svolgere la professione in piena indipendenza, con la totale assunzione della responsabilità degli atti svolti.

Pertanto non sorprende che, nell’ambito del suo lavoro e per le incombenze del suo mandato, il perito compia ispezioni, verifiche, studi, deduzioni, valutazioni. In particolare questa figura professionale svolge le seguenti attività.

esame dei rischi assicurabili;

esame delle richieste di risarcimento;

raccolta delle informazioni necessarie all’indagine;

individuazione del valore di un veicolo;

analisi mirate alla ricerca della responsabilità all’origine dei danni;

verifica della copertura assicurativa sui danni;

valutazioni circa la corretta maniera di compiere una riparazione, nel rispetto delle regole e allo stato delle arti;

controllo della qualità e del livello delle riparazioni compiute;

emissione, presentazione e possibile difesa dei propri rapporti di perizia;

perizie su riparazioni già compiute;

svolgimento di studi statistici.

Si tratta ovviamente di una lista di attività non di carattere esaustivo, ma che indica le attività principali svolte da un perito.

Il profilo e il carattere dell’imparzialità

Dare una definizione dell’attività del perito assicurativo, non è complesso, ma bisogna subito ricordare che si tratta di una figura cruciale nel mondo delle assicurazioni. È stato previsto come ruolo specifico dalla legge n. 166 del 1992. Vero è che dai periti dipendono gli esiti delle controversie tra consumatori e assicurazioni e tra le compagnie fra loro.

Come diventare perito assicurativo

Per diventare perito assicurativo è necessario possedere requisiti specifici oltre all’affidabilità, alla serietà e al grado di preparazione. La figura professionale del perito assicurativo deve inoltre possedere anche capacità di mediazione tra le parti, come nel caso di un’agenzia e della clientela.

Requisiti necessari

Fedina penale pulita (non aver commesso reati contro la Pubblica Amministrazione, gli Enti Statali, la Giustizia)

Godimento di tutti i diritti civili

Diploma o laurea triennale

Tirocinio biennale

Iscrizione finale all’Albo professionale

Per inseguire il sogno di diventare perito assicurativo è necessario avere la fedina penale pulita, godere di tutti i diritti civili, conseguire un diploma oppure una laurea triennale in materie quali economia o giurisprudenza e frequentare successivamente un tirocinio della durata complessiva pari a 2 anni.

Al termine del periodo di praticantato si potrà procedere con l’iscrizione all’Albo professionale per i periti assicurativi, grazie alla quale potersi abilitare a tutti gli effetti alla professione. Per iscriversi all’Albo è necessario superare il test di idoneità finale, presentare la domanda di iscrizione al CONSAP e la tassa per l’iscrizione stessa.

Il perito assicurativo è un libero professionista, con il conseguente obbligo dell’apertura di Partita Iva. A seconda della carriera e del numero di clienti o agenzie, la figura professionale del perito assicurativo può espandere il proprio ramo di competenze e guadagni. In alcuni casi anche il Tribunale può avvalersi di un perito assicurativo per risolvere una diatriba tra le parti lese chiamate in causa.

Quanto guadagna oggi un perito assicurativo?

Come accennato nelle righe precedenti il perito assicurativo è soggetto all’apertura della Partita Iva, in veste di libero professionista. I guadagni annui dipenderanno essenzialmente dal portafoglio di clienti e dai vari settori professionali di indirizzo. Lo stipendio mensile base di un perito assicurativo si aggira intorno ai 1.000 euro, con la possibilità di un accrescimento correlato al numero delle pratiche seguite.