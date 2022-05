Lavatrice, risparmiare in bolletta è possibile: i trucchi segreti che in pochi conoscono

Occhio quando utilizzate la lavatrice! Grazie ad alcuni semplici trucchi, che in pochi conoscono, è possibile risparmiare e contrastare il caro bollette.

La crisi economica sembra non avere fine. A partire dal Covid fino ad arrivare al preoccupante aumento generale dei prezzi, sono tanti purtroppo i fattori che continuano a pesare sulle nostre tasche. Ne consegue che sempre più persone continuano a riscontare delle serie difficoltà nel riuscire ad arrivare alla fine del mese. Non stupisce, quindi, che siano in molti a volgere un occhio di riguardo al risparmio.

Lavatrice, risparmiare in bolletta è possibile: ecco come fare

Nell’ultimo periodo ci ritroviamo purtroppo a dover fare i conti con un preoccupante aumento dei prezzi. Proprio per far fronte a tale situazione abbiamo già visto che il governo a guida Draghi ha deciso di ampliare la platea dei beneficiari del bonus bollette. Sempre in tale ambito, inoltre, interesserà sapere che grazie ad alcuni semplici trucchi è possibile risparmiare ogniqualvolta si utilizza la lavatrice. Ma come fare?

Ebbene, innanzitutto il consiglio è quello di prestare attenzione al relativo utilizzo, utilizzando preferibilmente solo quando carica. Ma non solo, si consiglia di controllare il proprio contratto di fornitura di energia elettrica. Nella maggior parte dei casi, infatti, bisogna sapere, sono previste delle fasce orarie in cui si spende di meno.

Come è facile intuire, quindi, per risparmiare conviene accendere la lavatrice proprio in queste fasce orarie. Ma non solo, per risparmiare si consiglia di evitare il prelavaggio ed effettuare il lavaggio preferibilmente a 30° o comunque con programmi eco. Si consiglia inoltre di acquistare una lavatrice di classe A o superiore.

Questo in quanto quest’ultimi consentono di evitare un consumo eccessivo di corrente. Da non dimenticare poi l’importanza della manutenzione. Effettuando dei controlli periodici, infatti, si garantisce il buon funzionamento dell’elettrodomestico e pertanto dei minor consumi.

Buone notizie, quindi, per tutti coloro che utilizzano spesso la lavatrice in quanto grazie ad alcuni semplici accorgimenti, come quelli poc’anzi citati è possibile risparmiare un bel po’ di soldi e avere qualche euro in più a disposizione grazie ai quali poter far fronte alle varie spese.