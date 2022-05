Tristezza e demotivazione: la strategia vincente per poterle combattere

Attraversare dei periodi caratterizzati da tristezza e demotivazione è piuttosto fisiologico, l’importante è trovare delle contromisure adatte a sconfiggerle

A tal proposito possono essere d’aiuto alcune frasi dal potere vincente che ripetute più volte possono dare nuovamente autostima e motivazioni.

La vita mette spesso a dura prova le persone. Non sempre è facile ritrovare la forza necessaria quando per qualsiasi motivo ci si abbatte. In questi frangenti tutto sembra buio e fortemente in discussione. Tristezza e demotivazione prevalgono su tutto e non lasciano intravedere nessuno spiraglio.

Le motivazioni che portano a ciò sono tra le più svariate come ad esempio la dipartita di una persona cara, le delusioni sentimentali o delle problematiche a lavoro come ad esempio una promozione negata o addirittura il licenziamento.

Tristezza e demotivazione: tutte le frasi che possono essere d’aiuto per ritrovare fiducia

Dunque, situazioni difficili da cui non sempre è facile riemergere. Cadere nel tunnel dell’abbattimento e del pessimismo è più che logico se non si riesce nuovamente a credere in sè stessi.

Per questo può tornare utile uno dei segreti dell’affascinante e saggia cultura giapponese, ovvero porsi degli obiettivi, in modo tale da ritrovare il sentiero che conduce alla felicità. Si chiama Ikigai e consiste nel trovare qualcosa di positivo che sia utile a dare un senso alla vita. Insomma, creare dei progetti (piccoli o grandi che siano) per ritrovare la forza per andare avanti.

A riguardo esistono delle frasi motivazionali, che se ripetute più volte, in diversi casi possono avere degli effetti benefici. Eccole nel dettaglio.

Ce la voglio fare!

Posso farcela!

Me lo merito!

Tutto passa!

Amo la vita!

Io sono una bella persona!

Voglio vincere le mie paure!

Di primo impatto possono sembrare le solite esclamazioni sentite e risentite. In altri casi possono sembrare non adatte visto che rappresentano esattamente il contrario rispetto ai sentimenti negativi che in quel momento si covano interiormente.

Per questo è fondamentale l’approccio. Bisogna immettere positività nella propria mente e nel proprio corpo. Entrare nella concezione di provarci senza avere nulla da perdere per poter innescare un pensiero positivo. Ciò non significa che dover riuscire per forza a centrare gli obiettivi prefissati, bensì crearsi un’aspettativa di successo fondata su quelle che sono le proprie capacità reali.