Il contesto storico in cui ci ritroviamo a vivere è senz’ombra di dubbio molto complesso. Ormai da più di due anni ci troviamo alle prese con il Covid e il suo impatto sulla nostra economia. Se tutto questo non bastasse, a peggiorare la situazione si annoverano vari altri elementi. Tra questi le possibili ripercussioni del conflitto tra Russia e Ucraina e il preoccupante aumento generale dei prezzi.

In Italia è stato dichiarato lo stato di pre-allarme per il gas, con molti che si chiedono, pertanto, cosa potrebbe succedere nel caso in cui le forniture energetiche dovessero venire meno. Un’ombra, quella del blackout, che terrorizza anche l’Europa e che non può essere di certo sottovalutata. Ma cosa c’è da aspettarsi? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Energia, l’ombra del blackout terrorizza l’Europa: tutto quello che c’è da sapere

A partire dalla cottura del cibo fino ad arrivare alla ricarica dello smartphone, sono davvero tante le occasioni in cui ci ritroviamo ad utilizzare strumenti che richiedono energia, finendo così per pesare sul costo finale delle bollette. Proprio in tale ambito, a destare di recente particolare interesse è il timore di dover fare i conti con un blackout.

Un’ombra che terrorizza anche l’Europa e che non può essere di certo sottovalutata. Un’allerta, ricordiamo, scattata già qualche mese fa quando il ministro dello Sviluppo economico, ovvero Giancarlo Giorgetti, intervenuto nel corso dell’assemblea di Confartigianato, aveva dichiarato:

“Un black out non è da escludere rispetto all’attuale assetto dell’approvvigionamento energetico. Lo sforzo che dobbiamo fare è quello di sterilizzare questo tipo di impatto nei confronti delle famiglie, al netto che a livello europeo si definisca un piano per evitare conseguenze peggiori come arrivare a un black out“.

Energia, l’ombra del blackout terrorizza l’Europa: occhio alle possibili conseguenze

Il rischio che l’energia venga a mancare, purtroppo, non può essere sottovaluto, tanto da chiedersi: cosa potrebbe succedere nel caso in cui le forniture energetiche dovessero venire meno? Non parliamo solo di un ulteriore aumento delle bollette, bensì delle possibili ripercussioni nella vita di tutti i giorni.

Nel corso degli anni abbiamo già assistito ad alcuni casi di blackout, che sono stati risolti nel giro di poche ore. Ma cosa potrebbe accadere in caso di un vero e proprio blackout energetico? Ormai l’energia riveste un ruolo importante nella vita di tutti noi, basti pensare agli smartphone e ai computer. Ma non solo, in assenza di energia, i macchinari degli ospedali non funzionerebbero, così come l’illuminazione stradale e i semafori.

Una situazione, quest’ultima, che porterebbe a dover fare i conti con un grande disordine per quanto riguarda i trasporti. In assenza di elettricità, poi, i ladri potrebbero approfittarne per compiere dei furti. Questo dato che senza energia non funzionerebbero nemmeno le videocamere di sorveglianza e i sistemi di allarme.

Fortunatamente, è bene sottolineare, non è ancora il caso di lanciare l’allarme per un blackout energetico. Tuttavia il rischio è sempre dietro l’angolo e per questo motivo è sempre bene non sottovalutare la situazione, in modo tale da farsi trovare pronti ed evitare il tanto temuto blackout.