IKEA lancia un prodotto che tutti stanno cercando: la rivoluzione

IKEA inizia la vendita dei pannelli solari in oltre 11 nazioni, Italia compresa. Il risparmio è assicurato con dei prezzi super competitivi ma le sorprese non finiscono qui.

L’azienda svedese è pronta a rivoluzionare il mondo del fotovoltaico con una proposta di vendita competitiva che spiazzerà la concorrenza.

Per stare al passo con i tempi occorre evolversi, ampliare le vedute e accontentare le richieste dei clienti. IKEA si dimostra ancora una volta aperta al cambiamento e pronta a soddisfare le esigenze delle persone firmando una collaborazione con SunPower per la vendita di pannelli solari. La casa è al centro dell’operato dell’azienda svedese che offre ai clienti la possibilità di arredare ogni ambiente con prodotti di qualità e dai prezzi convenienti. Ora si passa ad un livello successivo, al risparmio energetico e alla tutela dell’ambiente. Ikea è da sempre attenta al territorio ma ora si tratta di lasciare un segno ancora più significativo nel campo delle fonti rinnovabili lanciando un guanto di sfida ad Elon Musk Tesla Energy.

Ikea sfida Elon Musk nel campo delle fonte rinnovabili

IKEA ha già messo in vendita i pannelli solari in 11 nazioni europee, Italia compresa, ma non si accontenta e vuole espandere la produzione oltreoceano. Nello specifico, l’obiettivo dell’azienda è la California diventando la diretta concorrente di Elon Musk Tesla Energy nel campo delle fonti rinnovabili. Rumors accennano ad una collaborazione siglata tra IKEA e la SunPower, società fornitrice leader di tecnologia solare residenziale e servizi energetici.

Lo scopo dell’azienda è di consentire la vendita di pannelli solari a prezzi competitivi rivolgendosi in particolar modo ai cittadini desiderosi di dare una svolta green alla produzione di energia. Le offerte verranno avviate inizialmente negli Stati Uniti o meglio in alcuni territori della California per poi espandersi gradualmente negli altri Stati dell’America.

L’azienda svedese non si ferma più

I clienti titolari di una tessera IKEA Family potranno acquistare pannelli solari con speciali offerte promozionali già a partire dal prossimo autunno. Il progetto dal nome Home solar con IKEA coinvolgerà, dunque, i cittadini sottoscrittori del programma fedeltà con lo scopo di permettere loro di attivarsi in prima persona per soddisfare il fabbisogno energetico sfruttando l’energia rinnovabile.

L’azienda svedese fa rientrare questo progetto in una lunga lista di iniziative volte a sostenere la promozione delle fonti rinnovabili. Negli Stati Uniti ha già attivato due parchi eolici, due parchi geotermici, due parchi solari e sette celle a combustione biogas ed ha, inoltre, installato pannelli solari sui tetti del 90% delle sedi localizzate in tutto il mondo. Le offerte arriveranno anche in Europa e in Italia? È una speranza di tutti i cittadini e titolari della tessera IKEA Family ma al momento è possibile approfittare di quelle già attive che consentono un notevole risparmio sull’installazione dei pannelli fotovoltaici domestici.