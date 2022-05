Vola a 205 milioni di euro il jackpot in vista dell’estrazione del Superenalotto in programma martedì 17 maggio 2022. Una cifra da capogiro.

Il jackpot del Superenalotto per la prossima estrazione è pari a 205 milioni di euro, ovvero ad un passo dalla vincita record. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Come diceva Marilyn Monroe: “Dicono che il denaro non faccia la felicità, ma se devo piangere preferisco farlo sul sedile posteriore di una Rolls Royce piuttosto che su quelli di un vagone del Metrò“. E in effetti non si può negare come i soldi si rivelino utili in diverse situazioni, a partire dall’alimentazione, passando per le bollette, fino ad arrivare alle piccole necessità della vita di tutti i giorni.

Da qui la decisione di molti di tentare puntualmente la fortuna, con la speranza di cambiare finalmente la propria vita con una vincita da capogiro. Se poi si pensa che dopo l’ultima estrazione il jackpot del Superenalotto è salito a 205 milioni di euro, è facile intuire come mai ci sia tanto interesse nei confronti del mondo del gioco. Si tratta, d’altronde, di una cifra da capogiro, ad un passo dalla vincita record.

Superenalotto, il jackpot vola a 205 milioni di euro: ecco tutto quello che c’è da sapere

Il Jackpot sale a 205 milioni di euro e come abbiamo già visto sono in tanti a chiedersi se esista un modo grazie al quale poter vincere. Si tratta, d’altronde, di una cifra da urlo che potrebbe cambiare per sempre la propria vita. Il jackpot, infatti, è ad un passo dalla cifra record di 209 milioni di euro vinta nel 2019 grazie ad una giocata di soli due euro.

In molti, quindi, sono in pronti a tentare la fortuna anche questa volta, ognuno adottando una propria strategia. Mentre alcuni utilizzeranno quelli delle date più importanti per la propria vita, altri si affideranno al caso. Ma sapete qual è la sestina più giocata? Ebbene quella composta dai numeri 1-2-3-4-5-6.

Superenalotto, il jackpot vola a 205 milioni di euro: un gioco da sogno

Gioco in grado di appassionare gli italiani da ormai 25 anni, il Superenalotto rappresenta un vero e proprio pezzo di storia del nostro Paese, che da ormai un quarto di secolo fa sognare i giocatori. Diverse le vincite che hanno cambiato la vita di qualche fortunato giocatore, con la prima che risale al 17 gennaio 1998, quando un giocatore della provincia di Brescia ha portato a casa 11,8 miliardi delle vecchie lire.

Come non citare, poi, il sei da 209,2 milioni di euro vinto a Lodi il 13 agosto del 2019. Una vincita da record, tanto da far sognare in molti in una imminente vincita da sogni, dato che l’attuale Jackpot è a quota 205 milioni di euro. Cifre indubbiamente da capogiro, in grado da far perdere la testa a chiunque.

Proprio per questo motivo, nel caso in cui la dea bendata dovesse decidere di bussare alla vostra porta, il consiglio è quello di prestare la massima attenzione e soprattutto evitare di commettere possibili passi falsi. A tal proposito abbiamo già visto come riscuotere la vincita. Non resta quindi che tentare la fortuna, senza spendere cifre da capogiro, e attendere la prossima estrazione.