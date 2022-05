Password Spid: come recuperarla quando viene dimenticata

By

Recuperare la password Spid di Poste Italiane non è propriamente semplice di primo impatto. La guida completa per ottenere nuovamente anche user ID e codice di sicurezza

L’identità digitale è fondamentale per poter accedere a molteplici servizi indispensabili che ormai fanno sempre più parte della quotidianità.

La maggior parte degli italiani ormai dispone di un’identità digitale per poter espletare con semplicità le pratiche burocratiche avendo un unico account. Una delle aziende più rinomate che fornisce lo SPID (acronimo di Sistema pubblico d’identità digitale) è Poste Italiane.

Non è raro però che le credenziali di questi servizi possano essere dimenticate visto che la società odierna è totalmente immersa in codici e combinazioni di ogni tipo per qualsiasi genere di servizio.

Password Spid, come recuperarla: i passaggi da seguire

Partiamo dalla possibile perdita dello user ID, ovvero il nome deciso per accedere al servizio. Per ripristinarlo non basta fare altro che aprire la pagina web dedicata e premere su “Hai dimenticato nome utente o password”. Quindi con un unico passaggio si può anche ritrovare o cambiare la password.

Una volta completato questo passaggio ci si trova di fronte il tipo di credenziale da recuperare. Dopo aver cliccato su “procedi” si viene rimandati ad un campo da compilare con il Codice identificativo dell’account Poste ID, ovvero quello fornito in sede di registrazione.

A quel punto non resta che aspettare l’email con il nuovo nuovo utente o nel caso di smarrimento della password, clicca sul link all’interno per crearne un’altra. Questa seconda ipotesi contempla la conferma della propria identità con un passaggio aggiuntivo, ovvero l’inserimento del codice di sicurezza che arriva tramite sms. Per chi invece preferisse un’assistenza un po’ più specifica, le operazioni sopracitate si possono compiere chiamando il numero gratuito 800.007.777.

Per ripristinare il codice di accesso dello Spid bisogna invece seguire questi passaggi:

Scaricare ed accedere all’applicazione di Poste ID,

Cliccare su “Non ricordo il codice”,

Seguire la procedura guidata.

Per sicurezza sarebbe meglio proseguire oltre per cancellarlo e crearne uno nuovo. A quel punto non resta che accedere nuovamente all’app grazie alle credenziali appena generate e confermare il tutto. Poi si riceve un sms con il codice associato all’account.