Chiave d’accesso a tutte le piattaforme di servizio pubblico, e non solo, ottenere lo Spid in modo facile e veloce è possibile. Ecco come fare.

Buone notizie per tutti coloro che riscontrano delle difficoltà nel riuscire ad ottenere lo Spid. Esistono, infatti, dei modi grazie ai quali poterlo ottenere in modo davvero semplice.

Entriamo nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

A partire dalle e-mail fino ad arrivare alle applicazioni di messaggistica istantanea, sono davvero tanti i servizi a nostra disposizione grazie ai quali poter comunicare in modo facile e veloce con amici, parenti e aziende, anche molto distanti da noi. Lo sa bene anche la pubblica amministrazione che proprio in questo contesto ha deciso di introdurre nuove modalità di accesso ai suoi servizi, tra cui appunto il Sistema Pubblico di Identità Digitale, meglio noto come Spid.

Proprio quest’ultimo a partire dallo scorso 1° ottobre 2021 ha dato il via a una vera rivoluzione. Questo in quanto è ormai obbligatorio per accedere a tutti i portali della Pubblica Amministrazione del nostro Paese e non solo. Sempre soffermandosi sullo Spid, però, non mancano i dubbi, in quanto in molti riscontrano delle difficoltà. A tal proposito, pertanto, interesserà sapere che ottenere lo Spid in modo facile e veloce è possibile. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Spid, ottenerlo in modo facile e veloce è possibile: tutto quello che c’è da sapere

A partire dal sito dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale fino ad arrivare a quello dell’Agenzia delle Entrate, il Sistema Pubblico di Identità Digitale si rivela essere la chiave d’accesso a qualsiasi ufficio online della pubblica amministrazione e non solo. Non tutti, però, sono in possesso delle credenziali SPID e se tutto questo non bastasse in molti continuano a riscontrare delle difficoltà nel riuscire ad accedere a tale strumento.

Proprio in tale ambito, pertanto, interesserà sapere che ottenere lo Spid in modo facile e veloce è in realtà molto più semplice di quello che si possa pensare. Ma come fare? Ebbene, innanzitutto non si può negare come molti decidano ad esempio di chiedere aiuto a nipoti o figli. In alternativa interesserà sapere che è possibile usufruire di servizi ad hoc, che possono essere, a seconda dei casi, gratuiti oppure a pagamento.

A tal fine non bisogna fare altro che rivolgersi a Caf, Patronati o in alcuni casi negozi di cartolibreria che offrono proprio questo servizio. Ma non solo, a tal proposito abbiamo già visto che Poste Italiane ha deciso di rendere a pagamento il servizio di riconoscimento di persona per ottenere lo Spid. Vi sono inoltre alcuni Comuni che offrono un apposito servizio di assistenza per ottenere lo Spid.

In quest’ultimo caso non bisogna fare altro che contattare l’amministrazione locale di riferimento per chiedere se sia attivo o meno un servizio di questo genere e in caso di risposta affermativa cosa fare per poterne usufruire. Ottenere lo Spid in modo facile e veloce, quindi, è possibile. Non bisogna fare altro che optare per una delle soluzioni poc’anzi citate e accedere finalmente al Sistema Pubblico di Identità Digitale.