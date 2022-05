Lavoro, 3 mila euro al mese per 14 mensilità, tempo indeterminato: nessun candidato

Lavoratori dipendenti cercasi, le proposte di lavoro di un titolare di un centro benessere per uomini non sembrano allettare. Eppure la retribuzione arriva fino a 3 mila euro al mese.

Una questione da approfondire, uno stipendio fino a 3 mila euro ma nessun candidato al ruolo. Quali sono i motivi di questa assenza?

Da qualche settimana le notizie sulla vana ricerca di lavoratori dipendenti stanno facendo il giro del web. Ristoratori, titolari di mini-market, proprietari di bar lamentano l’assenza di candidati per ricoprire ruoli di camerieri, barman, cassieri. Tutti hanno un lavoro e uno stipendio fisso oppure in molti si adagiano sul reddito di cittadinanza e non sono invogliati a trovare un’occupazione che li farebbe lavorare nei weekend e nei festivi? Questa domanda se la starà ponendo anche Cristiano Fabris seppur la sua attività per cui ricerca dipendenti si trova in Austria. L’imprenditore originario di San Donà di Piave ha aperto oltre il confine un centro benessere per uomini, “Andiamo”, che dopo gli anni della pandemia riaprirà le porte ai clienti verso la fine di maggio. L’uomo cerca lavoratori ma non ne trova.

Lavoratori dipendenti, c’è un’offerta di lavoro in Austria

L’imprenditore Fabris ha bisogno di receptionist, baristi e cuochi per la prossima apertura del centro Andiamo prevista il 28 maggio. La pandemia e la ristrutturazione del locale hanno richiesto un periodo di chiusura forzata ma ora la ripartenza è vicina sebbene manchino i lavoratori dipendenti.

Le offerte di lavoro sono 15 ma si stima una ulteriore richiesta di altri candidati – tra 5 e 7 – da assumere entro il mese di luglio, a stagione inoltrata. Fabris si chiede quale possa essere il motivo alla base dell’assenza di candidature. I permessi sono in regola – afferma l’imprenditore – e la retribuzione è garantita per 14 mensilità. Un’occasione d’oro a giudicare dagli importi previsti dal contratto.

La retribuzione per i ruoli da ricoprire

Lo stipendio base è di 1.500 euro netti al mese. Un primo incarico è quello di addetto all’ingresso la cui retribuzione varia tra i 1.500 e i 1.700 euro per svolgere diverse mansioni. Dare informazioni telefoniche ai clienti, accoglienza, spiegare il funzionamento dell’ingresso giornaliero, dare agli ospiti ciabatte, asciugamani, accappatoio e il braccialetto e, infine, incassare i soldi delle consumazioni extra. Condizione necessaria è la conoscenza della lingua inglese, italiana e tedesca.

I baristi, poi, riceveranno dai 1.500 ai 1.600 euro al mese ed è previsto un premio produzione a seconda delle competenze professionali dimostrate e del numero di consumazioni dei clienti. Parliamo di poter raggiungere facilmente 2.200/2.300 euro ogni mese. Importi elevati sono erogati a cuochi e e capo-cucina con somme comprese tra 2 e 4 mila euro per i primi e pari a 3 mila euro per i secondi. I contratti prevedono un lavoro settimanale di 40 o massimo 42 ore con due giorni di riposo a settimana e un mese di ferie all’anno. Una proposta allettante, dunque, ma arriveranno i candidati?