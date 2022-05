Tempesta solare in arrivo, attenzione: cosa può succedere sulla terra domenica 8 maggio

Attenzione, una tempesta solare è in arrivo e sono in molti a chiedersi cosa succederà sulla Terra domenica 8 maggio. Ecco cosa c’è da aspettarsi.

Il Sole continua a registrare una serie di eruzioni e brillamenti che destano inevitabilmente molto interesse. Ecco quali sono le ultime informazioni disponibili in merito e cosa potrebbe succedere domenica prossima.

A partire dai social, passando per le e-mail, fino ad arrivare alle app di messaggistica istantanea, sono davvero tanti i servizi a nostra disposizione, grazie ai quali poter comunicare con chiunque, in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo. Allo stesso tempo tanti sono i dispositivi a nostra disposizione, molte dei quali necessitano, ad esempio, di una connessione alla rete internet e ovviamente di energia elettrica.

Molti degli strumenti a nostra disposizione, quindi, non possono funzionare in piena autonomia. Proprio in tale contesto non può non destare preoccupazione il rischio di dover fare i conti con una imminente tempesta solare che potrebbe provocare numerosi problemi, soprattutto dal punto di vista delle comunicazioni. In tanti pertanto si chiedono cosa potrebbe succedere sulla Terra domenica 8 maggio 2022. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa c’è da aspettarsi.

Tempesta solare in arrivo, cosa può succedere sulla terra domenica 8 maggio: tutto quello che c’è da sapere

Già in passato ci siamo già soffermati sulla possibilità che una grande tempesta solare possa provocare un blackout a livello globale della rete internet. Questo a causa della vulnerabilità dei ripetitori utilizzati nei cavi sottomarini.

Una mera ipotesi, è bene sottolineare, con la probabilità che una tempesta solare di questa entità si verifichi nei prossimi anni particolarmente bassa, ovvero dall’1,6 al 12%. Sempre in tale ambito, comunque, non è passata inosservata la notizia di un recente blackout radio alle strumentazioni di volo e a diversi sistemi di comunicazione che ha interessato alcune zone del nostro pianeta.

Proprio in tale ambito, in effetti, interesserà sapere che nel corso delle ultime due settimane gli scienziati della Nasa hanno registrato sulla superficie solare diverse esplosioni e brillamenti ad alta intensità che hanno provocato in diverse zone del pianeta, appunto, dei blackout radio e l’interruzione dei collegamenti GPS.

Tempesta solare in arrivo, cosa può succedere sulla terra domenica 8 maggio: le ultime osservazioni

Se tutto questo non bastasse, in base alle ultime osservazioni, sembra che sia in arrivo un’altra tempesta solare. Quest’ultima è prevista per domenica 8 maggio e per questo sono in molti a voler sapere cosa c’è da aspettarsi e soprattutto se c’è qualche motivo per cui preoccuparsi.

Ebbene, fortunatamente le conseguenze della tempesta solare saranno temporanee e non destano preoccupazione. Come sottolineato attraverso un messaggio su Twitter dall’astrofisica della NASA Tamitha Skov, comunque, è bene sapere che potrebbero verificarsi dei blackout nelle comunicazioni radio o problemi nella ricezione del GPS. Dei problemi temporanei che, come già detto, non devono destare particolare preoccupazione.