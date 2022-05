Idee regalo per la Prima Comunione: dai classici doni agli articoli hi-tech

Inizia la panoramica sulle idee regalo per la Prima Comunione. Una varietà di articoli tra cui scegliere il dono perfetto per una giornata di festa.

E’ il momento di scegliere il regalo per la Comunione? Le idee regalo non mancano tra i classici doni e proposte tecnologiche.

Maggio si avvicina e, come è noto, maggio è il mese delle Comunioni e delle Cresime. Due eventi importanti nella vita di un bambino/ragazzo che resteranno a lungo impressi nella memoria. La cerimonia, il pranzo, la festa con parenti e amici, la torta e le bomboniere, ogni dettaglio renderà la giornata memorabile ma c’è un momento che risulterà più speciale degli altri, l’apertura dei regali. Ricevere un dono è sempre una gioia soprattutto se la scelta è stata indovinata. Per fare bella figura occorrerà conoscere gusti, passioni, interessi del bambino che fa la Prima Comunione in modo tale da effettuare il giusto acquisto che disegnerà sul volto del bambino una bellissima espressione di felicità.

Idee regalo per la Prima Comunione

Tecnologia, creatività, abbigliamento, l’ampia scelta sul mercato può creare confusione e difficoltà nel decidere quale regalo acquistare per un bambino e al sua Prima Comunione. Oggi che i bambini hanno (quasi) tutto, poi, le opzioni sono ancora più complicate da valutare ma non occorre disperare. Nella lista di idee regalo che stiamo per proporvi troverete sicuramente il dono perfetto.

Iniziamo dai grandi classici, gli orologi. Potrebbe sembrare un pensiero banale ma in realtà la tecnologia viene in nostro aiuto. La scelta potrebbe ricadere, infatti, non su un orologio tradizionale (ne riceverà in quantità) ma su uno smartwatch. Parliamo di orologi colorati ricchi di interessanti funzioni e un grande display con cui accedervi. Permettono di visualizzare messaggi, giocare, inviare o ricevere chiamate, scattare foto; in più sono impermeabili, hanno una batteria dalla lunga durata e consentono la geolocalizzazione. Il bambino potrà anche ascoltare musica o usarlo per monitorare le prestazioni sportive.

La lista continua

Continuiamo la panoramica sulle idee regalo per la Prima Comunione distaccandoci dai grandi classici come i gioielli, le cornici (quelle digitali sono una soluzione da considerare) oppure proposte hi-tech scontate quali smartphone o tablet. In quest’ultimo caso è bene chiedere il parere dei genitori e informarsi sulla necessità di un prodotto tecnologico di questo tipo. Una proposta più interessante potrebbe essere, invece, una macchinetta fotografica per bambini. Ne vendono diversi modelli e sarà una piacevole sorpresa per i bambini e le bambine che amano immortalare i momenti più divertenti e piacevoli (soprattutto se non sono ancora in possesso di un cellulare).

La lista continua poi con un’idea regalo originale ma non troppo, un set Lego. Sul mercato si trovano confezioni molto costose che in un’occasione “normale” difficilmente si regalerebbero. Per una Prima Comunione, invece, dove il budget è più elevato è possibile stupire il bambino con Il Baule di Harry Potter, lo Shuttle di Attacco di Star Wars oppure con la Casa di Madrigal della Disney.