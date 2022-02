Alcuni smartphone acquistabili a meno di 200 euro possono garantire delle prestazioni alla stregua dei migliori iPhone. Scopriamo insieme quali sono

Conoscere i migliori modelli nel rapporto qualità-prezzo può essere un buon viatico per comprare un buon prodotto e al contempo risparmiare.

Lo smartphone è uno degli strumenti più importanti della quotidianità di una persona. Attraverso questi apparecchi tecnologici possiamo compiere le più svariate attività come leggere le notizia, prenotare le vacanze, pagare le bollette, realizzare dei video e tante altre cose.

Spesso e volentieri però quando si decide di effettuare una spesa per un telefono si deve mettere in conto che la cifra da sborsare non è di poco conto. Scrutando a fondo il mercato però si possono scoprire delle clamorose opportunità per poter mettere le mani su degli smartphone molto duttili e al contempo non propriamente dispendiosi.

Clamoroso, questo smartphone fa male al cuore: l’allarme degli esperti

Smartphone a meno di 200 euro: i migliori modelli con le funzionalità da iPhone

Alcuni addirittura hanno caratteristiche identiche o comunque non molto lontane da quelle dei più prestigiosi iPhone. Basti pensare al Poco X3 Pro che ha una memoria interna di 256 Gb al pari dell’iPhone 13. La differenza sta nel prezzo che nel primo caso è al di sopra dei 900 euro e nel secondo al di sotto dei 200 euro.

Altro dispositivo da tenere in considerazione è il Reno4 Z 5G di Oppo. Più meno al medesimo costo del Poco X3 Pro, può vantare 8 Gb di RAM e una notevole durata della batteria. È dotato inoltre di un processore che supporta il 5G e pesa appena 184 grammi.

Quando si parla di convenienza relativa ad apparecchi telefonici non si può fare a meno della Samsung. L’azienda sudcoreana propone a meno di 200 euro il Galaxy M12 con una memoria di 128 Gb e lo schermo LCD con una frequenza a 90Hz.

Risparmiare con lo smartphone senza rinunciarci: ecco come fare

Il Redmi 9T di Xiaomi abbina invece un’ottima batteria ad una buona grafica e la supporto del 5G. Sulla stessa scia troviamo il Redmi Note 10, uno dei migliori smartphone per chi ama le foto e addirittura ci lavora. La fotocamera è infatti il suo pezzo forte così come lo schermo da 6,43 pollici Full HD. Anche in questo caso l’esborso economico rientra nei 200 euro.