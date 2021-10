Samsung è nota per l’alta efficienza del Servizio Clienti: devi riparare il cellulare, anche fuori garanzia, oppure hai bisogno di supporto per un elettrodomestico? Ecco tutti i contatti e le opinioni dei clienti.

Samsung è un’azienda sudcoreana di rilevanza internazionale, un vero e proprio colosso nel campo della telefonia mobile, dell’elettronica di consumo, informatica e di prodotti hi-tech per uso sia civile che industriale. Oltre alla fama dei suoi prodotti, Samsung si distingue da altre aziende per l’efficiente servizio clienti che si snoda su più canali, consentendo agli utenti di ricevere supporto sia automatico che tramite assistenza a domicilio oppure presso uno dei centri autorizzati. Inoltre Samsung offre il servizio clienti anche se la garanzia del prodotto è scaduta o se l’articolo non dispone di tutte le parti di ricambio originale.

Identificare il Codice Modello, numero seriale o IMEI

Per qualsiasi esigenza, però, prima di iniziare a cercare l’aiuto giusto, è necessario avere a portata di mano il Codice Modello, numero seriale o IMEI: si tratta di quei codici, alfanumerici e/o a barre, con numeri, lettere o anche il nome stesso del prodotto, che è possibile trovare sotto forma di etichetta adesiva su un lato del dispositivo, sul retro o nella parte inferiore, o nella confezione d’acquisto soprattutto se si tratta di piccoli oggetti come smartwatch o cellulari.

Se non si è in grado di capire dove si trova il codice, si può consultare la pagina internet https://www.samsung.com/it/support/repair/home-appliance/ nella quale ci sono le istruzioni per individuarlo in base ad ogni tipologia di prodotto. Quindi dallo stesso portale si può trovare assistenza sia per un cellulare che per uno Smart Tv oppure per una lavatrice. Da questa stessa pagina web è inoltre possibile accedere alle FAQ, il primo passo da fare se si pensa di poter risolvere un problema comune e la cui risposta può trovarsi proprio nelle procedure più frequenti.

Se tramite FAQ non si è risolto il problema o si necessita di un’assistenza specifica, si possono chiamare il Numero Verde o richiedere aiuto a Samsung tramite modulo di contatto – presente sempre sul sito ufficiale alla sezione “Contattaci” – oppure tramite email, Live Chat e l’Assistente Virtuale Bixby. In realtà quest’ultimo è un software che consente di “dialogare” con il proprio cellulare, ma tra le tante funzionalità vi sono anche quelle di diagnosi, con cui eseguire un primo check in caso di problemi.

Come contattare l’assistenza Samsung via mail

La mail generica di Samsung è rivolta a soddisfare le richieste di assistenza, anche se probabilmente sono più veloci gli altri canali; per necessità si può comunque scrivere a samsung.com/it/support.

Samsung mette a disposizione anche un indirizzo Pec, samsung.italia@cgn.legalmail.it ma serve esclusivamente per contatti di tipo amministrativo. Per riparare il cellulare o una lavatrice, per fare un esempio, è necessario compilare il modulo di contatto, presente sempre alla pagina https://www.samsung.com/it/support/contact/#onlinesupport e selezionare una delle seguenti preferenze:

Aiuto per un Prodotto

Ripara il tuo Prodotto

Supporto Shop

Supporto Promozioni

Anche in questo caso bisogna avere a portata di mano i Codici Modello sopra citati. Grazie ad un’interfaccia semplice da usare e intuitiva, Samsung porta gli utenti alla schermata utile a risolvere lo specifico problema. Se si preferisce interagire con un tecnico Samsung in diretta, si può avviare una Chat Live.

Come entrare in contatto con un operatore telefonico Samsung

Se non si vuole rischiare o non si ha dimestichezza con le pagine Internet, si ha a disposizione un comodo Numero Verde: 800 7267 864 – Il servizio è attivo dal lunedì alla domenica dalle 9:00 alle 21:00 per il comparto telefonia mobile, sempre 7 giorni su 7 ma dalle 9:00 alle 19:00 per tutti gli altri tipi di prodotti e per il supporto su acquisti e/o promo in corso.

Centri di Assistenza Samsung sul territorio italiano

Se per la problematica del dispositivo non è possibile risolvere online, Samsung offre una serie di servizi presso Punti di Assistenza fisici ufficiali; oltre alla riparazione, quest’azienda offre davvero tante opzioni che rendono la vita del cliente più facile e l’attesa molto piacevole grazie ai vari tipi di intrattenimento presenti presso le location; ecco cosa è possibile ottenere tramite i Centri di Assistenza:

Riparazione veloce del cellulare entro un’ora: in caso di rottura dello schermo ad esempio (con o senza garanzia) viene sostituita gratuitamente anche la batteria

Consulenza Gratuita per configurazione e utilizzo dello Smartphone, Tablet o Wearable

Servizio di consegna a domicilio dei prodotti riparati, anche nell’arco della stessa giornata

Informazioni sullo stato di riparazione del dispositivo tramite apposito link inviato via SMS

Vendita Accessori originali

Riparazione su prenotazione

Pagamenti Rateali con Klarna

… e persino un Lounge Point per rilassarsi mentre si attende la riparazione del prodotto

Dove trovare tutti questi servizi? Ecco i principali nelle città italiane

Questi Centri Assistenza offrono per lo più riparazione di piccoli dispositivi, oltre ai servizi esclusivi menzionati poco sopra:

Milano, Via Giacomo Boni, 29 – 20144

Como, Via Vittorio Emanuele II, 104 – 22100

Torino, Corso Principe Eugenio, 9 – 10122

Bologna, Via Leonetto Cipriani, 12/C – 40131

Roma, Via Merulana 44/45 – 00185/ Via Cipro, 4/F – 00136

Napoli, Via Agostino De Pretis, 19/21 – 80133

in caso di guasto ad un elettrodomestico più grande come un frigorifero, una lavatrice o un forno, ci si può rivolgere ai Centri Autorizzati, anch’essi presenti in tutta Italia: ecco i principali.

Centro Assistenza Autorizzato Milano

Assistenza Elettrodomestici Samsung – Via della Chiesa Rossa, 175, 20142, Tel: 348 726 1220

Centro Assistenza Autorizzato Firenze

Eureka Sistemi – Viale Giacomo Matteotti, 9 – 50121, Tel: 055 505 9451

Centro Assistenza Autorizzato Roma

UMTS Center – Circonvallazione Gianicolense, 64/b – 00152, Tel: 06 5833 0825

Centro Assistenza Autorizzato Napoli

Samsung Elettro Sicur – Via Guido Cortese, 18 – 80128, Tel: 081 560 0411

Centro Assistenza Autorizzato Venezia

Riparazioni SAS di Salvalaio Davide & C – Via Peppino Impastato, 32/d – 30174, Tel: 041 563 1406

Centro Assistenza Autorizzato Palermo

HD Electronic Service – Corso Pietro Pisani, 310 – 90129, Tel: 091 657 0502

Centro Assistenza Autorizzato Bari

A.D. Service – Viale Caduti di Nassiriya, 6 – 70124, Tel: 080 502 0006

Servizio Clienti Samsung: è affidabile o no?

Alla luce di quanto esposto sopra, sembra proprio che Samsung sia un’azienda attentissima ai clienti e che offra non solo la “classica” assistenza ma anche un valore aggiunto all’user experience, come si dice in gergo. Ma le promesse sono poi mantenute? I clienti che si sono rivolti ai centri di assistenza, si sono trovati bene oppure no? Cerchiamo di capirlo attraverso le recensioni e opinioni di chi ha provato il servizio.

Effettuando una semplice ricerca web sulle piattaforme specializzate nella reputazione dei brand, è emerso purtroppo che moltissimi clienti Samsung non sono soddisfatti né della qualità dei prodotti acquistati né dell’assistenza clienti fornita dagli operatori telefonici. Emergono tempistiche lunghissime per ottenere un cambio merce/rimborso, oppure promozioni annunciate ma poi inesistenti (causa prodotto mancante) o ancora sostituzioni di parti di ricambio a prezzi esorbitanti. Insomma, sembra proprio che la tanto annunciata attenzione al cliente, quando serve, manchi di incisività.

E per quanto riguarda i Centri Assistenza Ufficiali con Lounge? Nei punti fisici sembra che la realtà sia molto diversa. E migliore. Le persone che hanno frequentato questi locali sono rimaste soddisfatte dalla cortesia del personale, dall’efficienza e velocità nella riparazione del dispositivo, nonché dalle opzioni di intrattenimento offerte: televisori a schermi giganti dove guardare un film, console games, possibilità di ricaricare il cellulare o altri dispositivi, e di provare i nuovi prodotti o acquistare ricambi e articoli originali; il tutto contornato dalla presenza di educate hostess sempre disponibili ad offrire consulenza e assistenza.

Per quanto riguarda i Centri Autorizzati, invece, esistono le recensioni più disparate, da quelle più positive a quelle che sfiorano le offese, ma c’è da dire che in questo caso Samsung non ha responsabilità diretta poiché ogni singola attività è gestita liberamente dal titolare che con il marchio sudcoreano ha “solamente” un contratto di collaborazione.