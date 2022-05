Lavori più belli al mondo, tra certezze e sorprese: ecco quali sono

By

In linea di massima non esiste una mansione oggettivamente più bello di un’altra, alcuni però sono socialmente catalogati come i lavori più belli al mondo

Vediamo quali sono le attività più richieste che le persone sognano per poter guadagnare e al contempo fare qualcosa di piacevole.

Fare il lavoro dei sogni è l’aspirazione che si nutre fin da bambini. Crescendo però bisogna fare i conti con la realtà e capire quanto sia o meno fattibile. Inoltre vanno considerate le prospettive del singolo individuo e quanto sia a disposto a fare sacrifici pur di arrivare al traguardo.

C’è anche chi magari non ha chissà quali preferenze, ma vuole cercare di ottenere un profitto discreto a fronte di un impegno non troppo elevato. Insomma in questi casi l’importante è portare la pagnotta casa.

Per effetto di tutti questi fattori è abbastanza palese che non esiste un lavoro oggettivamente migliore di un altro. Ognuno in base alle proprie inclinazioni deve seguire la propria strada.

Lavori più belli al mondo: ecco quali sono in cima alle preferenze delle persone

Provando ad ipotizzare alcuni lavori piuttosto ambiti frutto del cambiamento della società, ecco quali potrebbero essere definiti come i lavori più belli del mondo. Se travel blogger e personal shopper (accompagna il cliente presso i negozi e consiglia cosa comprare) sono ormai piuttosto noti e comunque non semplici da rendere remunerativi, gli altri sono tutti da scoprire.

Tra questi spiccano il critico culinario (che di certo non è semplice e alle volte può essere anche un ruolo molto scomodo), tata dei fenicotteri, custode di un’isola paradisiaca (clicca qui per conoscere alcune occasioni in merito), sommelier, guardiano dei panda, collaudatore di scivoli acquatici, video game designer, influencer, analista editoriale dei contenuti editoriali e mistery guest (colui che prova le stanze degli hotel di lusso).

Solo leggendo è possibile cogliere la stranezza di queste mansioni. Nella maggior parte dei casi non richiedono poi chissà quali abilità. Al contempo però non sono adatte a per soggetti troppo statici e che hanno esigenza di guadagnare fin da subito. Alcune di queste attività richiedono insistenza e anche qualche passaggio a vuoto, che va sempre messo in preventivo.