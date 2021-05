L’estate è ormai alle porte e molte persone stanno progettando le loro vacanze all’insegna della tranquillità e della sicurezza. L’isola in questione può essere la soluzione ideale

La voglia di vacanze è alle stelle dopo un altro inverno passato a casa a causa delle restrizioni anti-covid. Il leitmotiv però è la tranquillità e soprattutto la propria sicurezza. Per questo in tanti sono orientati verso luoghi decisamente estranei alle logiche del turismo di massa.

A tal proposito ecco una proposta che rappresenta l’eccesso in tal senso. Si tratta di un’isola deserta che può essere presa in affitto e di cui si può godere esclusivamente per la durata del proprio soggiorno. Vediamo dove si trova e quanto costa soggiornarci.

Vacanze: dove si trova l’isola da sogno e quanto costa prenderla in affitto

Al contrario di quanto si possa pensare l’isola in questione non è situata dall’altra parte del mondo o in posti poco accessibili. Si trova infatti in Croazia e dista soli 15 minuti dalla terra ferma. Il suo nome è Vela Sestrica e il centro abitato più vicino è la città di Orebic.

L’unica traccia umana presente sul territorio è il faro di Villa Korkyra, per il resto spazio alla natura più affascinante ed incontaminata. Naturalmente è presente anche una mega villa che consente ai turisti un pernottamento da sogno.

È dotata di 4 camere da letto e può ospitare fino ad massimo di 8 persone. Dunque l’ideale per fare un bel viaggio di gruppo lontano da tutto e da tutti. All’interno si può usufruire di una rilassante piscina, di una terrazza, un’area barbecue e un’enorme spiaggia che costeggia l’intera costruzione. È possibile portare animali domestici e godere di un’ottima connessione ad Internet.

Il meglio però deve ancora venire. La vacanza su un’isola deserta che spesso viene vista come una vera e propria chimera, è sostanzialmente alla portata di tutti. Un soggiorno di 3 giorni a fine settembre (periodo ancora favorevole a livello climatico) ha un costo di 1358 euro.

Se si considera che si può andare in 8, il prezzo per ogni singola persona è di 173 euro totali. In pratica con circa 57-58 euro a notte ci si può regalare un’esperienza unica staccando la spina dal mondo intero. Per chi fosse interessato l’offerta è presente sul noto portale “Pirati in viaggio”.