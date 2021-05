Volete andare in vacanza, ma il budget è limitato? Ebbene, grazie ad alcuni semplici trucchi è possibile trascorrere dei momenti all’insegna del relax senza spendere nemmeno un euro. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo come fare.

È passato ormai più di un anno da quando il coronavirus è entrato prepotentemente nelle nostre vite, portandoci a cambiare molte nostre abitudini. A partire dal coprifuoco, passando per il distanziamento sociale, fino ad arrivare alle varie limitazioni negli spostamenti, sono tante le cose a cui dover prestare attenzione. Una situazione particolarmente complicata, che vede alcuni settori lavorativi maggiormente colpiti di altri dalla crisi economica in corso.

Riuscire ad affrontare le varie spese, infatti, risulta essere sempre più difficile. Proprio per questo motivo sono in molti a pensare di dover rinunciare alle tanto desiderate vacanze. Con l’arrivo della bella stagione, d’altronde, cresce anche il desiderio di staccare un po’ la spina dai vari impegni della vita quotidiana e trascorrere dei momenti all’insegna del relax. Proprio per questo motivo interesserà sapere che, grazie ad alcuni semplici trucchi, è possibile andare in vacanza, quasi, gratis. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere in merito.

LEGGI ANCHE >>> Turismo in ginocchio, il paradosso italiano: spostamenti tra regioni vietati, ma all’estero….

Vacanze, non spendere nemmeno un euro è possibile: tutto quello che c’è da sapere

Con l’arrivo della bella stagione sono in tanti a non vedere l’ora di poter finalmente andare in vacanza. Un desiderio che spesso s’imbatte con un budget limitato, tanto da spingere a rinunciare. Niente di più sbagliato. Grazie ad alcuni semplici trucchi, infatti, è possibile andare in vacanza quasi gratis. Tra questi si annoverano:

Scambio casa . Non bisogna fare altro che affidarsi ad uno dei portali specializzati e scambiare casa con qualcuno che desidera trascorrere le vacanze nella propria località.

. Non bisogna fare altro che affidarsi ad uno dei portali specializzati e scambiare casa con qualcuno che desidera trascorrere le vacanze nella propria località. Pernottamento gratuito in cambio di lavoro . Ebbene sì, sono molte le aziende, ma anche privati, che in cambio di alcuni lavori offrono il pernottamento gratuito.

. Ebbene sì, sono molte le aziende, ma anche privati, che in cambio di alcuni lavori offrono il pernottamento gratuito. Occhio alle promozioni . Per risparmiare si consiglia di monitorare frequentemente i siti delle compagnie aree low-cost. Spesso, infatti, offrono posti gratuiti o comunque a cifre irrisorie pur di chiudere un volo.

. Per risparmiare si consiglia di monitorare frequentemente i siti delle compagnie aree low-cost. Spesso, infatti, offrono posti gratuiti o comunque a cifre irrisorie pur di chiudere un volo. Car pooling . Se invece preferite viaggiare in macchina, allora non dovete fare altro che iscrivervi ad una piattaforma specializzata e trovare qualcuno con cui condividere le spese.

. Se invece preferite viaggiare in macchina, allora non dovete fare altro che iscrivervi ad una piattaforma specializzata e trovare qualcuno con cui condividere le spese. Pubblicità. Se siete molto attivi sui social, inoltre, dovete sapere che alcune realtà emergenti, pur di farsi conoscere, potrebbero offrirvi una vacanza gratis in cambio di pubblicità.

LEGGI ANCHE >>> Dalle bollette ai prestiti, attenti alla batosta: prezzi in preoccupante aumento

Andare in vacanza senza spendere nemmeno un euro, quindi, è possibile. Non bisogna fare altro che prestare attenzione ad alcuni accorgimenti e il gioco è fatto.