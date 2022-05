Codice della Strada, sanzioni pesantissime per l’infrazione più pericolosa

Infrangere il Codice della Strada porta sanzioni più o meno severe, alcune delle quali troppo moderate rispetto alla violazione messa in atto. Scopriamo tutte le conseguenze di una delle infrazioni più pericolose.

Il Codice della Strada impone regole e prevede sanzioni per chi non le segue con lo scopo di tutelare automobilisti e pedoni. I controlli inflessibili, però, spesso non sono sufficienti.

Nel 2021 in Italia sono stati registrati 64.162 incidenti stradali di cui 1.238 mortali con 1.313 vittime. Il Consiglio Europeo per la Sicurezza dei Trasporti ha rilevato una diminuzione dei controlli sulle strade con la conseguenza di un aumento dei sinistri del 26,7% dal 2020 al 2021. Le cause che provocano i danni maggiori sono l’elevata velocità, la mancanza del rispetto della segnaletica stradale e l’assunzione di alcool e droghe. Quest’ultimo aspetto è particolarmente rilevante dato che si tratta di un vero e proprio attentato alla propria vita e a quella degli altri. La consapevolezza della pericolosità della guida sotto gli effetti dell’alcool non funge da deterrente e tante persone continuano imperterrite a giocare con la vita delle persone. Forse le sanzioni previste dal Codice della Strada sono troppo leggere per un reato così importante?

Codice della Strada, le sanzioni per guida in stato di ebbrezza

Il Codice della Strada stabilisce che la guida in stato di ebbrezza è un reato amministrativo ma anche penale. Mettendosi alla guida ubriachi si rischia di essere sanzionati in caso di un controllo ad un posto di blocco ma si rischiano conseguenze ben più gravi qualora si rimanga coinvolti in un sinistro. L’elenco delle sanzioni, dunque, è lungo dato che l’entità della multa dipenderà dal tasso alcolemico, dall’età del guidatore e dalle conseguenze del proprio gesto.

Le norme sono particolarmente stringenti con riferimento alla guida in stato di ebbrezza di neopatentati, ossia persone di età compresa tra 18 e 21 anni. Il Codice prevede che fino ai 21 anni si può guidare solamente se non si è assunto nemmeno un goccio di alcool. In caso di infrazione si rischia una multa e la decurtazione dei punti dalla patente. L’alcool Test è tarato per rilevare anche una minima quantità di alcool perciò per non essere sanzionati occorrerà avere un tasso alcolemico pari a zero.

Quantifichiamo i reati

Se il tasso alcolemico rilevato è compreso tra 0,5 e 0,8 grammi di etanolo l’importo della sanzione sarà tra 709 e 2.836 euro mentre i punti tolti dalla patente saranno dieci. Tra 0,8 e 1,5 grammi la multa ammonterà a da 1.066 euro a 4.800 euro. Quando il tasso alcolemico è superiore a 1,5 grammi, la sanzione applicata avrà un importo compreso tra 2 mila a 9 mila euro. Tutti i dettagli sono riportati nell’articolo 186 Bis del Codice della Strada.

Oltre alla pena amministrativa è possibile che le Forze dell’Ordine predispongano la sospensione della patente, la confisca del veicolo e la reclusione fino ad un anno in base alla gravità delle conseguenze della guida in stato di ebrezza.